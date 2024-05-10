Нетаньяху: "Необходимо высокоточное оружие"

Нетаньяху надеется преодолеть разногласия с президентом Байденом. Он подчеркнул необходимость иметь высокоточное оружие, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что надеется преодолеть «разногласия» с президентом США Джо Байденом, и подчеркнул необходимость иметь высокоточное оружие, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

_"Если вы хотите избежать жертв среди гражданского населения, вам нужно это оружие, а не неточное вооружение. Но я думаю, помимо этого, я знаю Джо Байдена много лет, 40 лет и больше._У нас часто были соглашения, но были и разногласия. Мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их и сейчас, но мы сделаем все, что должны, чтобы защитить нашу страну", - сказал Нетаньяху.

Ранее он пообещал продолжить военные операции в секторе Газа, заявив, что его страна готова в случае необходимости действовать в одиночку.

"Я уже говорил вам: мы будем сражаться и ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем просто ногти", – заявил Нетаньяху.

Эти комментарии прозвучали на фоне заявления президента США Джо Байдена о возможном прекращении поставок наступательного оружия, которое Израиль мог бы использовать для полномасштабного нападения на Рафах,

последний крупный оплот ХАМАС в секторе Газа, из-за беспокойства о миллионе укрывающихся в городе мирных жителях.

Республиканцы в Сенате США раскритиковали Байдена за это решение.

Линдси Грэм, сенатор от Южной Каролины, сказал:

"Удержание оружия делает очень трудным, если не невозможным, возвращение американских заложников и израильских заложников, потому что вы поощряете плохое поведение. Удержание оружия делает Иран сильнее, а не слабее".

В интервью CNN в среду Байден заявил, что США по-прежнему привержены защите Израиля и будут поставлять ракеты-перехватчики и другое оборонительное вооружение, но прекратят это делать, если Израиль войдет в Рафах.

Решение Байдена - наиболее яркое проявление увеличения разрыва между его администрацией и правительством израильского премьера Биньямина Нетаньяху. В среду глава Белого дома сказал, что действия Израиля в Рафахе "еще не перешли его красную линию", но повторил, что израильтянам необходимо сделать гораздо больше для защиты жизни мирных жителей в Газе.

На этой неделе администрация Байдена должна вынести первое в своем роде официальное заключение о том, нарушили ли авиаудары по сектору Газа и ограничения на доставку помощи международные законы и законы США, призванные избавить гражданское население от худших ужасов войны. Представители Пентагона заявляют, что оценят ситуацию в Рафахе после того, как США приостановили поставку тяжелых бомб в Израиль.

Ранее Байден признал, что гражданские лица были убиты в секторе Газа от тяжелых бомб, которые поставляли США. Это было его первым подтверждением данного факта.

Американские власти на прошлой неделе приостановили поставки Израилю 3,5 тыс. авиационных бомб из-за опасений, что они будут использованы в операции в городе Рафах, от которой Вашингтон пытается отговорить Тель-Авив. Об этом телеканалу CNN рассказал чиновник из администрации США.

США исторически оказывали Израилю огромную военную помощь.

Перенаселенный самый южный город Газы Рафах погрузился в панику и хаос из-за захвата Израилем близлежащего пограничного перехода с Египтом, а также из-за вырисовывающейся возможности полномасштабного вторжения.

Десятки тысяч перемещенных и измученных палестинцев собрали свои палатки и другое имущество из Рафаха, отправившись со своими семьями в новый изнурительный поход в обозначенную Израилем безопасную зону.

Боевики ХАМАС обстреливают ракетами и минометами израильские войска и танки, когда они входят в Рафах. Трое израильтян ранены в результате взрыва в заминированном туннеле.

РЕКЛАМА

По оценкам, 80 000 палестинцев пытаются бежать из Рафаха, поскольку Израиль обстреливает восточную часть осажденного города, в котором проживает около 1,5 миллиона человек.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что продолжающееся закрытие Израилем КПП Рафах препятствует поступлению жизненно важной помощи в Газу.

По меньшей мере 34 904 человека были убиты и 78 514 ранены в результате нападений Израиля на сектор Газа с 7 октября. Число погибших в Израиле в результате атак ХАМАС 7 октября составляет 1139 человек, десятки людей до сих пор находятся в заложниках.