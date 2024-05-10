В Италии объявили "чрезвычайную демографическую ситуацию"

Старение населения и падение рождаемости серьёзно заботит итальянских социологов и демографов. Многие считают, что мер, принятых правительством Джорджи Мелони, недостаточно, и страна может скоро оказаться в демографической яме.

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Падение рождаемости в последние годы наблюдается по всей Европе. Особенно остро эта проблема стоит в Италии.

Помимо того, что показатель рождаемости там один из самых низких в Евросоюзе, местное население стареет гораздо быстрее, чем в других странах сообщества.

Не допустить скатывания в демографическую яму - одна из основных задач итальянского правительства и правящей в коалиции во главе с партией "Братья Италии". Но методы властей, особенно их готовящийся законопроект об абортах вызывают критику и массу вопросов у социологов и местных НКО.

Что наглядно показала двухдневная конференция в Риме, посвящённая демографическим проблемам. Участники сошлись во мнении, что в стране сложилась "чрезвычайная ситуация".

Джиджи Де Пало, глава Фонда поддержки рождаемости:

“Это проблема безотносительна той или иной политической стороне. Эта проблема касается всего политического спектра и охватывает все социальные категории - от иммигрантов до пожилых людей”.

По подсчётам, если тенденция сохранится, то к 2030 году 59-миллионное население Италии сократится почти на 1 миллион человек.

По данным Национального статистического управления Италии (ISTAT), если в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости (то есть число детей на одну женщину в среднем) составлял 1,24, то годом позже он сократился до 1,2.

А старение населения тяжким бременем ложится на пенсионную систему и здравоохранение.

Сабрина Прати, генеральный директор ISTAT:

“Одна из главных особенностей ситуации в Италии состоит в том, что кризис здесь наблюдается на протяжении многих лет. С 2008 года на 200 000 сократилось число новорождённых. В большинстве случаев это связано с уменьшением количества потенциальных родителей. Это объясняется снижением рождаемости, которое началось 30 лет назад”.

В прошлом году правительство выделило около 1 миллиарда евро на меры, направленные на то, чтобы помочь женщинам совмещать воспитание детей и работу.

Адриано Бординьон, президент Национального форума семей:

“Перед всем западным миром стоит очень серьёзный вызов исторического масштаба. В идеале Европа должна вмешаться и созвать межправительственную конференцию для обсуждения этого вопроса”.

Джорджия Орланди, корреспондент Euronews:

“Оппозиционные партии утверждают, что правительство должно сделать больше для повышения рождаемости, а эксперты говорят, что в последнем бюджете не предусмотрено достаточно мер для решения проблемы. Многие сходятся в одном: за последние несколько десятилетий власти не смогли выработать чёткую стратегию для решения проблемы демографического спада в Италии или хотя бы предотвратить дальнейшее падение рождаемости в стране".