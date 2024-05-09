By Euronews

На торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы над Германией, в Москву приехали лидеры девяти государств. В составе парадных расчетов, прошедших по Красной площади, были участники военных действий в Украине.

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На Красной площади в Москве 9 мая прошел военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более девяти тысяч человек, в том числе свыше тысячи участников боевых действий в Украине.

Это третий по счету парад Победы в российской столице после полномасштабного вторжения РФ в соседнюю страну.

На торжественные мероприятия, посвященные Дню победы, в этом году в Москву приехали главы всего девяти стран, в частности Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Владимир Путин приветствует участников парада Победы AP

Президент Владимир Путин в поздравительной речи заявил, что "на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны", и обвинил западные элиты "в реваншизме и издевательстве над историей".

При этом Путин отметил, что "Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников".

Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. Владимир Путин президент РФ

В этом году парад в Москве проходил при аномально холодной погоде, во время шествия военных и техники по Красной площади шёл снег.

Большинство стран мира отмечает День победы над нацизмом 8 мая.

Верховная рада Украины в 2023 году перенесла празднование с девятого на восьмое мая.

Накануне Владимир Зеленский после массированного российского ракетного удара по украинским городам написал в Телеграме: "Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России".