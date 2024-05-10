"Евровидение-2024": антиизраильский марш протеста в Мальмё

В Мальмё прошёл второй полуфинал "Евровидения". Пропалестинские активисты вышли в центр города, чтобы выразить свой протест против участия Израиля в конкурсе.

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Тысячи людей с палестинскими флагами в руках вышли в центр Мальмё на марш протеста против участия Израиля в "Евровидении-2024".

В четверг в шведском городе, где живет большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, прошёл второй полуфинал песенного конкурса. В нём выступала израильская конкурсантка Эден Голан.

Своё недовольство этим выражали протестующие, проводя аналогию с отстранённой от участия в "Евровидении" Россией. Приводя данные по погибшим мирным жителям Газы, они требовали прекратить огонь в анклаве.

Тем временем, недалеко от места проведения пропалестинской демонстрации около 100 человек устроили митинг, чтобы поддержать израильскую делегацию.

Власти еврейского государства предупредили своих граждан, о том, что они могут стать мишенью для нападений в Мальмё во время проведения конкурса.

Для поддержания порядка в город стянуты дополнительные силы шведской полиции. На подмогу им прибыли полицейские из Дании и Норвегии.

Организаторы "Евровидения-2024", проходящего под девизом "Объединённые музыкой", отказались отстранять израильскую певицу. Они упирают на то, что этот конкурс - исключительно музыкальное действо, в котором нет места политике.

Из 37 участвовавших стран 26 отобрались в финал (Израиль - в их числе). Он состоится в субботу вечером. Пропалестинские активисты уже заявили, что в этот день вновь проведут шествие протеста.