В каких аэропортах самые чистые сиденья и туалеты?

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Объявлены 10 самых чистых аэропортов мира, но в этот список вошел только один авиатранспортный узел в Европе.

Фактически, рейтинг почти полностью состоит из аэропортов Азии, за исключением Цюриха в Швейцарии, который занимает 10-е место.

Исследование было проведено рейтинговой организацией Skytrax в рамках премии World Airport Awards.

Итак, какие аэропорты самые чистые в мире и что позволило им получить это звание?

4 из 10 первых мест занимает Япония

Первое место в рейтинге самых чистых аэропортов мира занял Токийский аэропорт Ханеда.

Skytrax высоко оценила чистоту полов, сидений, мест общего пользования и туалетов. По словам представителей организации, в мире после пандемии коронавируса это чрезвычайно важно.

"После пандемии COVID-19 стандарты чистоты в аэропортах стали гораздо важнее для клиентов, - заявляют в Skytrax. - Соблюдение этих самых высоких стандартов - залог наилучших результатов по обеспечению чистоты в аэропортах".

Токийский аэропорт Ханеда - самый чистый в мире Mos Design Via Unsplash

Наряду с аэропортом Ханеда в первую десятку рейтинга вошли еще три японских аэропорту - Нагоя (5 место), Нарита (6) и Кансай (7).

Вторую строчку в рейтинге чистоты занял сеульский Инчхон, третью - сингапурский Чанги.

Аэропорт Дохи Хамад расположился на четвертом место, а аэропорты Гонконга и Тайваня заняли восьмое и девятое места соответственно.

Замыкает список единственный неазиатский аэропорт - швейцарского Цюриха.

Какие аэропорты самые чистые по регионам?

Награды Skytrax также были присуждены самым чистым аэропортом в каждом регионе, так что Цюрих, естественно, занял первое место в Европе.

Ханеда победил в Азии, а Хамад - на Ближнем Востоке.

В Северной Америке лучшим терминалом стал Ванкувер (Канада), а в Южной - Кито (Эквадор). Самым чистым аэропортом Центральной Америки и Карибского бассейна был признан Хуан Сантамария в Коста-Рике.

Аэропорт Цюриха - самый чистый в Европе Nino Steffen via Unsplash

В Африке первое место занял Кейптаун, Брисбен победил в австралийско-тихоокеанском регионе, а Шанхай Хунцяо - в Китае.

Азербайджанский Баку одержал победу в Центральной Азии, а Бангалор был назван Skytrax лучшим в Индии и Южной Азии.

В 2024 году исполняется 25 лет с тех пор, как начали составлять рейтинг, основанный на опросах удовлетворенности клиентов в более чем 570 аэропортах по всему миру.

Несмотря на возобновление стремления к экологичным путешествиям, авиаперелеты по-прежнему пользуются огромной популярностью: ежегодно воздушным транспортом пользуются более 8,5 миллиардов пассажиров.