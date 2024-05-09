Видео. День Победы в Берлине

Памятная церемония возложения венков и живых цветов к мемориалу павшим советским воинам состоялась в день 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Трептов-парке в Берлине.

Сергей Нечаев, посол России в Германии, а также его коллеги из других бывших советских республик возложили венки к подножию берлинской статуи, изображающей советского солдата, в ознаменование 79-й годовщины победы СССР над нацистской Германией.

С цветами к мемориалу в этот день пришли сотни россиян, живущих в Берлине. Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

У советских мемориалов 8-9 мая были приняты усиленные меры безопасности. Их полностью оцепила полиция, сотрудники кооторой внимательно следили за участниками митинга, проверяя их на наличие военной символики, флагов и других атрибутов.

Ранее берлинская полиция запретила на празднованиях Дня Победы российские флаги, знамена, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов, символы "V", "Z" и другую символику, связанную с конфликтом в Украине. Запрет распространялся на военные марши и песни, "в особенности на все варианты "Священной войны", флаги с гербами СССР, Беларуси, Чечни, символику, связанную с оккупированными Крымом и так называемыми ДНР и ЛНР. Кроме того, было запрещено открытое "одобрение" действий России в Украине.

Несмотря на то, что через 79 лет после того, как Берлин был взят Красной армией, в живых осталось мало ветеранов Великой Отечественной войны, победа над нацистской Германией остается самым важным и широко почитаемым символом доблести России и ключевым элементом ее национальной идентичности.

Советский Союз потерял в войне около 27 миллионов человек, она затронула практически каждую семью.

В июне 1941 года нацистские войска захватили западную часть СССР и вскоре дошли до Москвы, но затем были отброшены назад до самого Берлина, где над разрушенной столицей Германии был поднят серпасто-молоткастое красное знамя.

С момента прихода к власти в 1999 году президент России Владимир Путин сделал 9 мая важной частью своей политической программы, демонстрируя военную мощь страны.

Когда 24 февраля 2022 года Россия ввела войска в Украину, Путин, пытаясь оправдать свои действия, стал проводить параллели с Великой Отечественной войной, стремясь убедить всех в том, что его страна якобы снова сражается с нацистами.