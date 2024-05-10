By Euronews

Выиграв войну в Украине, Россия не остановится, а проиграв, может взяться за ядерное оружие - такие опасения высказывают как власти Польши, так и её жители, готовясь к худшему сценарию развития событий.

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Валери Гориа, корреспондент Euronews:

“Я нахожусь на севере Польши, где проходят очередные учения стран НАТО. Их активность в регионе возросла после вторжения России в Украину. Польша как никогда ранее опасается , что конфликт перекинется на другие страны. Также он ставит под сомнение способность Европы обеспечить собственную оборону”.

22 апреля 5000 солдат из 7 европейских стран и США приняли участие в оборонительных учениях НАТО в 80 км к югу от российского Калининграда.

Кшиштоф Крул, советник начальника Генштаба Армии Польши:

"В соответствии с нашим региональным планом мы тренируемся в обороне восточного фланга Европы".

Граничащая на севере с российским Калининградом, а на востоке - с Беларусью, Польша имеет общую границу с Украиной протяжённостью более 500 километров.

Местные жители всерьёз опасаются разрастания конфликта.

Юзеф Газовски, житель Скомак-Вельки:

"Если земля начнёт гореть под ногами Путина, и он будет проигрывать эту войну, не возьмётся ли он за ядерное оружие?"

Польша - один из крупнейших поставщиков оружия Украине. Варшава призывает своих партнёров по ЕС усилить поддержку Киева.

Цезарь Томчик, заместитель министра обороны Польши:

"Если мы не остановим этот конфликт, эту жестокую войну, которая идёт у границ Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то вскоре мы можем столкнуться с гораздо большей угрозой. И это угроза для каждой европейской страны".

Поляки готовятся к худшему сценарию развития событий. Пополняются ряды резервистов Сил территориальной обороны.

Гжегож Щепаньский, доброволец, Территориальная оборона Польши:

"Риск вторжения в нашу страну, может быть, не в этом году или в следующем, но через пять-семь лет, очень большой".

Пшемыслав Лущки, пресс-секретарь Варшавской бригады Территориальной обороны Польши:

"Мы не хотим, чтобы Россия снова завоевала Европу. Мы будем первыми, кто её защитит".