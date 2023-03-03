Зачем нужно отдельное лунное время?

Когда американский астронавт Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, в Хьюстоне было 22:56 21 июля 1969 года. За океаном было уже 22-е: 05:56 в Париже, 07:56 в Москве, 13:56 в Токио.

А сколько времени было на Луне?

Более пяти десятилетий спустя Европейское космическое агентство пытается ответить на этот вопрос. Космические организации по всему миру изучают наилучший способ установления «общего лунного отсчета времени».

Сейчас предпринимаются совместные международные усилия для достижения этой цели Пьетро Джордано инженер навигационных систем ЕКА

По словам Франсиско Диего, астронома из Университетского колледжа Лондона, время, измеренное часами на Земле, не может быть применено за пределами планеты.

Чему равен один час на Луне?

На Земле время измеряется исходя из вращения планеты вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Один полный оборот вокруг оси составляет сутки, 1/24 часть суток мы называем часом. Один оборот вокруг светила равен одному году.

Лунный цикл с этим не совпадает. Полный оборот вокруг своей оси Луна совершает за 29 с половиной земных суток. На Земле мы называем это «лунным месяцем», и многие человеческие календари основаны именно на нём. Но не тот календарь, который считается «международным» и привязан к Солнцу.

На Луне восход или заход Солнца продолжаются в течение 14 дней. Определение времени будет важно, поскольку необходимо делать это в соответствии с высотой Солнца над горизонтом Франсиско Диего астроном Университетского колледжа Лондона

И дело не только в продолжительности дней. По данным ЕКА, часы на Луне тикают быстрее: они набирают около 56 микросекунд (миллионных долей секунды) в день. Это происходит потому, что они работают быстрее в более слабом гравитационном поле Луны.

Как можно измерить время на Луне?

ЕКА предлагает международное соглашение о системе отсчета, аналогичной «Международной земной системе отсчёта» (ITRF).

Астрономы согласны с тем, что следует придерживаться типа измерений, аналогичного земным меридианам и часовым поясам.

Можно было бы основываться на центральном меридиане Луны, который является нулевой широтой, то есть широтой, соответствующей вертикальной линии, которая появляется, когда Луна находится в начале 4-й фазы. И оттуда часовой пояс будет измеряться в градусах, но на основе высоты солнца, чтобы люди могли определить, каково солнечное время в этот момент. Франсиско Диего астроном Университетского колледжа Лондона

Сколько времени на Международной космической станции?

Люди, которые уже знают, каково это — определять и организовывать время в космосе, — это космонавты на Международной космической станции, в 354 км над поверхностью Земли.

МКС работает по Всемирному координатору времени (UTC) — Гринвичскому меридиану. У этого есть свои недостатки.

На Международной космической станции рабочие сутки длятся 90 минут. Они видят, как солнце восходит и заходит 16 раз за 24 часа Франсиско Диего астроном Университетского колледжа Лондона

Но это самая практичная мера, найденная на данный момент, для поддержания связи с Землей.

Кто будет определять лунное время?

В 1884 году по настоянию Соединённых Штатов в Вашингтоне была проведена международная конференция, на которой было принято решение «использовать меридиан в качестве общего нуля долготы и стандарта отсчёта времени по всему земному шару».

Выбран был Гринвичский меридиан, который проходит через Королевскую обсерваторию в Лондоне. Он с тех пор и стал международным нулевым градусом долготы.

ЕКА также хочет заключить международное соглашение, определяющее единый для всех способ измерения лунного времени.

Лунные полёты очень опасны, они требуют больших усилий от всех стран, и мы должны действовать как единое человечество, исследуя космос по одним и тем же правилам Франсиско Диего астроном Университетского колледжа Лондона

Астроном считает, что такого рода соглашения должны быть внесены в Договор по космосу 1967 года, подписанный странами ООН. Там определено и то, как должно проходить исследование и использование Луны.

Почему так важно установить время на Луне именно сейчас?

Луна находится в центре внимания ЕКА: агентство планирует десятки лунных полётов в течение следующих десятилетий, в том числе строительство баз на поверхности спутника.

Необходимо поддерживать связь между Луной и Землей во время таких полётов, в этих случаях время будет согласовано Гринвичу. Но когда на орбите Луны окажется достаточно много аппаратов из нескольких стран, тогда связь с Землёй отходит на второй план, а для независимой связи между ними именно лунное время будет очень важно Франсиско Диего Астроном Университетского колледжа Лондона

В ЕКА заявили, что как только будут установлены принципы определения времени на Луне, то же самое можно будет сделать и для других небесных тел.