Саммит по вопросам цифрового суверенитета проходит в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Берлине
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Берлине Авторское право  Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Канцлер ФРГ и президент Франции призвали Европу не уступать цифровую сферу США и Китаю

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял во вторник в Берлине европейских лидеров на саммите по вопросам цифрового суверенитета. На этом форуме обсуждаются проекты, направленные на укрепление цифрового суверенитета Европы в условиях растущей зависимости от американских и китайских провайдеров.

Выступая перед собравшимися, немецкий лидер призвал Европу принять меры, чтобы не уступить цифровую сферу своим конкурентам.

"Мы видим системное соперничество между США и Китаем, двумя крупными державами, двумя цифровыми сверхдержавами, которые борются за технологическое лидерство. Европа не должна оставлять это поле им. /.../ В последние недели мы наблюдаем сбои в работе двух из трёх крупнейших облачных провайдеров и перебои в поставках необходимых чипов. /.../ Мы должны быть в состоянии защитить себя от кибератак на наши системы и от дезинформации, направленной на наши демократические страны", - сказал Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также присутствовал на заседании. Он призвал стремиться к большей независимости, но подчеркнул, что сотрудничество по-прежнему необходимо.

"Европа не хочет быть клиентом крупных предпринимателей или крупных решений, предлагаемых из США или Китая. Мы явно хотим разрабатывать собственные решения, - сказал Макрон. - Но это не означает, что мы не хотим сотрудничать. Быть более суверенным и более независимым не означает, что вы хотите быть в автаркии. Нет, но это означает, что на ключевых столпах, на ключевых строительных блоках вы хотите сохранить свой суверенитет".

Саммит проходит на фоне глобального отключения из-за серьёзного сбоя во вторник в работе американского облачного сервиса Cloudflare, с которым столкнулись крупнейшие технологические платформы, такие как ChatGPT и X.

Мерц и Макрон подчеркнули, что пример вторника доказывает: технологическая инфраструктура Европы нуждается в укреплении, а европейские предприятия должны стремиться отдавать предпочтение ей, а не другим сервисам.

