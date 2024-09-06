Венецианский кинофестиваль: фавориты и прогнозы в преддверии закрытия

Кто получит главный приз 81-го кинофестиваля в Венеции? Среди фаворитов - "Бруталист" Брэйди Корбета и "Комната по соседсьву" Педро Альмадовара.

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81-й Венецианский кинофестиваль приближается к концу, и в этом году звезды первой величины вернулись в полном составе после прошлогодних забастовок актеров и сценаристов.

В этом году на Лидо состоялась премьера главных нашумевших фильмов, включая сиквел Джокера "Безумие на двих" и "Бруталист" Брэйди Корбета, американскую сагу, которая посвящена опыту иммигрантов, архитектуре и "воротам" в культуру. Этот фильм считается одним из фаворитов на получение "Золотого льва".

Ещё одна тема этого года - сексуальность: фильм "Любовь" и БДСМ-драма "Плохая девочка" с Николь Кидман в главной роли.

Среди других фаворитов, которые потенциально могут победить - фильм "Странный" Луки Гуаданьино с Дэниелом Крейгом и "Комната по соседству" Педро Альмодовара, которая посвящена эвтаназии и напоминает нам, что в Европе только четыре страны легализовали эвтаназию.