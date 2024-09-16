By Euronews

Канцлер Германии подписал двустороннее соглашение по миграции с президентом Узбекистана. Оно призвано облегчить въезд квалифицированных узбекских работников в Германию и ускорить репатриацию граждан Узбекистана без документов. Human Rights Watch призывает не забывать о ситуации с правами человека.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подписал двустороннее соглашение по миграции с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в первый день своего трёхдневного визита в Центральную Азию.

Подписанная в Самарканде в воскресенье договорённость призвана облегчить въезд квалифицированных работников из Узбекистана в Германию, в первую очередь специалистов в сфере здравоохранения и образования.

Речь в ней также идёт об ускорении репатриации граждан Узбекисатана, находящихся в Германии без законного вида на жительство. По данным на сегодня, из 13 700 проживающих в cтране граждан Узбекистана репатриации подлежат около 200 человек.

"Благодаря соглашению о миграции и мобильности, подписанному сегодня в Самарканде (Узбекистан), мы даем возможность людям с большими талантами въехать в нашу страну. Кроме того, мы взяли на себя обязательство не бюрократизировать процесс по возвращению тех, кто не может оставаться в нашей стране", - написал Шольц в своём аккаунте в соцсети X.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула важность принятия эффективных мер по возвращению лиц, не имеющих законных прав на пребывание в стране. Фезер отметила, что соглашение призвано играть решающую роль в борьбе с нелегальной миграцией, т.к. устанавливает чёткие правила. Она также подчеркнула, что Германия предоставляет квалифицированным работникам из Узбекистана определённые возможности на рынке труда, признавая тем самым острую потребность в хорошо подготовленной и квалифицированной рабочей силе из-за рубежа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Олаф Шольц проводят переговоры в Самарканде, 15 сентября 2024 г. AP/Uzbekistan's Presidential Press Office

Канцлер Олаф Шольц в свою очередь заявил, что подписанное в Самарканде соглашение служит образцом для аналогичных договорённостей, которые Германия намерена заключать с другими государствами. Двусторонние соглашения - ключевой компонент миграционной политики его коалиционного правительства, отмечают наблюдатели. Последний пример тому - визит президента Кении Уильяма Руто в пятницу в Берлин. Ранее Германия подписала аналогичные соглашения с Грузией, Индией, Колумбией и Марокко.

Следующий пункт турне Шольца - Казахстан

В понедельник и вторник Олаф Шольц отправится в Казахстан - крупнейшую страну региона. Там канцлер Германии примет участие в саммите с участием пяти бывших советских республик, в том числе Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, находящихся под сильным влиянием России и Китая.

Ожидается, что в Казахстане переговоры будут сосредоточены на поставках нефти и газа в Германию, а также на санкциях в отношении РФ, поскольку Астану обвиняют в том, что она позволяет обходить торговые ограничения. С начала полномасштабной войны России в Украине Германия стремится диверсифицировать отношения в регионе, которые ранее были в значительной степени сосредоточены на экономических связях с Россией и Китаем, подчёркивают обозреватели.

Однако поездка Шольца вызвала критику.

HRW: "Тесные связи с Центральной Азией невозможны без улучшения ситуации с правами человека"

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что саммит был бы упущенной возможностью, если бы Шольц не поднял вопрос о предполагаемых недостатках в области прав человека во всех пяти странах.

"Правительство Германии не может делать вид, что более тесные связи с Центральной Азией возможны без значительного улучшения ситуации с правами человека в регионе. Предстоящий саммит дает шанс прояснить это", - говорится в заявлении HRW.

В НПО указали на постоянные нарушения прав человека в регионе, включая "подавление права на протест и выражение мнения, в том числе в Интернете; тюремное заключение активистов; пытки в заключении; репрессии против гражданского общества; насилие в отношении женщин; безнаказанность сил безопасности, а также отсутствие свободных и справедливых выборов".