Марокканская полиция не пускает сотни мигрантов в Сеуту

By Euronews и EBU

Марокканская полиция воспрепятствовала пересечению сотнями нелегальных мигрантов пограничной Сеутской стены. Ранее в воскресенье десяткам людей удалось пробраться через первое заграждение между Марокко и испанским полуэксклавом. Все они были перехвачены до того, как проникли на испанскую территорию.

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Марокканская полиция воспрепятствовала пересечению сотнями нелегальных мигрантов пограничной Сеутской стены в ночь на понедельник.

Ранее в воскресенье десяткам людей удалось пересечь первое заграждение между Марокко и испанским полуэксклавом. Все они были перехвачены до того, как проникли на испанскую территорию.

В воскресенье силы безопасности были приведены в повышенную готовность. Стало известно, что сотни молодых людей собрались на границе после того, как в соцсетях появились призывы к коллективной попытке прорыва. Как уточнило испанское информагентство EFE, среди собравшиеся были в основном молодые марокканцы, но фигурировали и выходцы из других стран Африки.

Испанские полуэксклавы Сеута и Мелилья - единственная сухопутная граница между Африкой и Евросоюзом. Оба периодически сталкиваются с массовым наплывом мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС.

По сообщениям местных СМИ, сотням молодых марокканцев удалось добраться до Фнидека, ближайшего к Сеуте города, после чего полиция задержала их ночью и отправила домой.

Источник в правоохранительных органах заявил агентству AFP, что с понедельника по среду были задержаны 60 человек за "фабрикацию и распространение ложной информации в соцсетях" с целью поощрения коллективного незаконного пересечения границы.

Министерство внутренних дел Марокко сообщило в свою очередь, что в августе власти заблокировали более 11 300 попыток пересечь границу в Сеуту и 3 300 - в Мелилью.

Архив: дети во временном приюте для несовершеннолетних без сопровождения взрослых в Сеуте, Испания, май 2021 г. Bernat Armangue/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Но самый популярный маршрут из Марокко для нелегальных мигрантов, которые надеются попасть в Испанию, - морской. В этом году к августу на близлежащих Канарских островах было зарегистрировано более 22 000 прибывших, что на 126 % больше, чем в 2023-м.

Марокко и Испания работают над укреплением сотрудничества в области борьбы с нелегальной миграцией с тех пор, как в 2022 году был преодолен дипломатический разрыв из-за планов Рабата по созданию автономии для Западной Сахары.

Министерство внутренних дел Марокко утверждает, что за первые восемь месяцев этого года власти задержали более 45 000 человек, нелегально проникших на европейскую территорию. В прошлом месяце сотни мигрантов, используя густой туман, доплыли до Сеуты, сообщила испанская полиция.

В июне 2022 года правозащитные организации Испании и Марокко призвали оба государства провести расследование после того, как 23 мигранта были убиты в ходе прорыва границы 2 000 человек.