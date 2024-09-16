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Тьерри Бретон уходит с поста комиссара ЕС

Тьерри Бретон покинул пост еврокомиссара.
Тьерри Бретон покинул пост еврокомиссара. Авторское право Dati Bendo/ EU/Dati Bendo
Авторское право Dati Bendo/ EU/Dati Bendo
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Тьерри Бретон подал в отставку с поста еврокомиссара. Он обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в сомнительном управлении и давлении на Францию.

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Влиятельный еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за внутренний рынок, подал в отставку. Он заявил, что Урсула фон дер Ляйен оказывала давление на Францию, его родную страну, чтобы та представила другого кандидата на его место. Бретон сообщил об этом в открытом письме, опубликованном в понедельник утром 16 сентября.

Ожидалось, что француз получит важный портфель в предстоящем составе Еврокомиссии, поскольку ходили слухи о его назначении на должность вице-президента. Но этого, судя по всему, не случится.

В письме Бретон обращется к Урсуле фон дер Ляйен: "Несколько дней назад, на самом последнем этапе переговоров о составе будущей Еврокомиссии, вы попросили Францию отозвать мое имя по личным причинам, которые вы не обсуждали со мной напрямую, и предложили в качестве политического компромисса якобы более влиятельный портфель для Франции в будущем составе ЕК. Теперь вам будет предложена другая кандидатура".

Далее Бретон заявляет: "В свете этих событий - еще одного свидетельства сомнительного управления - я пришел к выводу, что больше не могу исполнять свои обязанности. Поэтому я ухожу в отставку с поста еврокомиссара, причем немедленно".

Политик поблагодарил коллег за сотрудничество. "Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность моим коллегам, службам Еврокомиссии, членам Европарламента, государствам-членам и моей команде. Вместе мы неустанно работали над продвижением амбициозной европейской повестки дня. Для меня было честью и привилегией служить общим европейским интересам.

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