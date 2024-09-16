76-я церемония вручения "Эмми"

By Euronews

Мультикультурализм торжествовал на 76-й церемонии вручения премии Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе: 18 наград получил американо-японский исторический серил "Сёгун", а лучшей актрисой второго плана была впервые признана латиноамериканка.

РЕКЛАМА

76-я церемония вручения премии "Эмми" состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе. В числе её номинантов - сериалы, телефильмы и телешоу, вышедшие в эфир или на онлайн-платформах в с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024-го.

Американо-японский исторический серил "Сёгун" о самураях XVII века был номинирован на 25 статуэток и получил 18 из них, а Хироюки Санада, сыгравший в нём главную роль, был признан "Лучшим актером драматического сериала".

"Это был проект мечты о том, как Восток встречается с Западом, и я уважаю это. "Сёгун" научил меня, что когда люди работают вместе, они могут творить чудеса", - сказал Санада, получая награду.

Латиноамериканка Лиза Колон-Зайас из кухонной комедийной драмы "Медведь", признанная "Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале" за роль в своей благодарственной речи упомянула предстоящие президентские выборы в США:

"Всем латиноамериканцам, которые смотрят на меня, хочу сказать: "Продолжайте верить и голосовать. Голосуйте за свои права", - сказала актриса.

Джереми Аллен Уайт, сыгравший в том же сериале кулинарного гения Кармена Берзатто, был признан лучшим актёром комедийного сериала.

Среди награждённых - комедийный сериал HBO Max "Хитрости" и черно-юморная комедия Netflix "Оленёнок".

"Хитрости" был отмечен Американской телевизионной академией как лучший комедийный сериал. А Джин Смарт, сыгравшая в нём роль Деборы Вэнс, удостоилась звания лучшей актрисы комедийного сериала.