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Нидерландские инновации способствуют переходу Европы к "зелёной" энергетике

Совместно с The European Commission
Нидерландские инновации способствуют переходу Европы к "зелёной" энергетике
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Damon Embling
Опубликовано
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Европа планирует стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Голландская компания, опираясь на финансовую поддержку ЕС, разработала новую технологию получения водорода, которая будет содействовать достижению этой цели.

Энергия питает нашу повседневную жизнь. Но на её выработку и использование приходится 75% выбросов парниковых газов в Евросоюзе.

Роттердамская компания, специализирующаяся на чистых технологиях, при поддержке инвестиционной программы ЕС взяла на себя миссию помочь сократить зависимость от ископаемого топлива. Речь идёт о системе Battolyser®.

Это электролизёр, который может накапливать возобновляемую энергию в батарее и производить экологически чистый водород

Маттейс Слее, генеральный директор компании Battolyser Systems, стремится ускорить переход к "зелёной" энергетике.
Маттейс Слее, генеральный директор компании Battolyser Systems, стремится ускорить переход к "зелёной" энергетике.Euronews

"Работа над энергетическим переходомэто то, что объединяет нас всех. Это вызов нашего поколения, который мы должны принять", – уверен Мартен ван Хель, директор по проектам и инжинирингу Battolyser Systems.

Battolyser® изобрели в одном из голландских университетов, он питается от возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. После зарядки аккумулятора энергия может быть использована для выработки водорода.

Энергетический переход должен быть быстрым, потому что это важно для борьбы с изменением климата, и он должен быть доступным, и я думаю, что мы можем сделать и то, и другое.
Маттейс Слее
генеральный директор компании Battolyser Systems

Система также может мгновенно включаться и выключаться, чтобы реагировать на перебои в снабжении.

"60% стоимости "зелёного" водорода приходится на электроэнергию, – поясняет Мартен ван Хель, – Battolyser® может делать следующее: когда цены на электроэнергию низкие, он производит водород, а когда цены высокие, он может прекратить производство водорода. То, чего не позволяют сделать другие технологии. Кроме того, он может поставлять электроэнергию обратно в сеть, что создает дополнительный источник дохода для потребителей".

В прошлом году на этой электростанции в Нидерландах была установлена первая промышленная система Battolyser® для проведения полевых испытаний.

Полученный водород используется для охлаждения подшипников газовых турбин.

Сейчас производственные мощности наращиваются для коммерческого использования. Под прицелом – самые разные отрасли, от нефтеперерабатывающих заводов до транспортных компаний.

Здесь, в порту Роттердама, компания планирует построить свой первый крупномасштабный завод.

Будевейн Симонс, генеральный директор администрации порта Роттердам, говорит, что компании должны сыграть большую роль в "зелёном" переходе.
Будевейн Симонс, генеральный директор администрации порта Роттердам, говорит, что компании должны сыграть большую роль в "зелёном" переходе.Euronews

Здесь, в порту Роттердама, компания планирует построить свой первый крупномасштабный завод.

"Нам нужны существующие компании, чтобы осуществить переход, и нужны новые компании, которые заполнят пробелы, – говорит Будевейн Симонс, генеральный директор администрации порта Роттердам.* – В будущем энергетическая система будет децентрализована. Нам понадобятся батареи и производство водорода. И то, что Battolyser® объединяет эти два направления, является действительно новым предложением на этом новом энергетическом рынке".

Для расширения производства было подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 40 миллионов евро. Его подкрепили гарантиями Фонда InvestEU.

Предполагается, что технология, разработанная в Нидерландах, начнёт активно применяться с конца этого года.

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Устойчивое развитие Водород Новые технологии