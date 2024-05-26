Глава МИД Испании: "Палестинцы имеют право на создание государства"

By Euronews и AP, EBU

Глава МИДа Испании встретился в Брюсселе с премьер-министром Палестины. Последний высоко оценил "смелое решение, принятое Испанией" признать Палестину в качестве государства. "Палестинский народ имеет право на создание государства", ответил Хосе Мануэль Альбарес.

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился в Брюсселе с премьер-министром Палестины Мохаммедом Мустафой. После общения в штаб-квартире постоянного представительства Испании при ЕС в Брюсселе они выступили перед журналистами.

Мохаммад Мустафа высоко оценил "смелое решение, принятое Испанией" признать Палестину в качестве государства. Он призвал другие страны, ещё не сделавшие этого шага, последовать примеру, чтобы "положить конец вопиющей несправедливости, которой палестинский народ подвергался на протяжении десятилетий".

Первоочередная задача - поддержка жителей Газы. Им нужна любая помощь, которую мы можем оказать. И я думаю, что лучшая поддержка - это ускорить прекращение огня. Каждый день наш народ теряет человеческие жизни, имущество, а главное - надежду Мохаммад Мустафа премьер-министр Палестинской автономии

Мохаммед Мустафа добавил, что пришло время "поддержать государственность, а не колебаться по этому поводу". По его мнению, это "начало реализации мирного процесса, а не обещание мира, которого мы ждали в течение 30 лет".

Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь заявил, что Ближний Восток не должен быть постоянно охвачен войной и насилием. Он заявил, что Испания идёт на этот шаг ради "человеческого достоинства", "когда мы видим, как в Газе убивают 35 000 палестинцев, многие из которых дети, когда мы видим, как на Западном берегу каждую неделю люди подвергаются преследованиям или гибнут".

Он добавил, что его страну не испугает реакция Израиля на признание Палестины. Глава МИДа имел в виду объявление Израиля о том, что он больше не разрешит испанским НПО работать на Западном берегу.

Испания всегда занимала твёрдую позицию и будет продолжать требовать немедленного прекращения огня в Газе и доставки всей необходимой гуманитарной помощи. Никому не удастся запугать нас и отказаться от этого Хосе Мануэль Альбарес министр иностранных дел Испании

Он подчеркнул, что Испания 28 мая присоединится к 143 странам мира, уже признавшим палестинское государство. Вместе с Ирландией и Норвегией они считают, что единственный способ обеспечить мир, процветание и безопасность в регионе - это реализовать решение о создании двух государств. Палестинский народ имеет право на создание государства, как и народ Израиля, заключил Хосе Мануэль Альбарес.

"В понедельник в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой они обсудят катастрофическую ситуацию в секторе Газа для гражданского населения и необходимость соблюдения международного гуманитарного права. Министры иностранных дел Испании и Ирландии обоснуют признание государства Палестина как способа вдохнуть жизнь в решение о создании двух государств", передаёт из Брюсселя Шона Мюррей, корреспондент Euronews.

Ожидается также, что министр иностранных дел Норвегии вместе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Хосепом Борелем будут председательствовать на встрече стран-партнеров Палестины. Затем состоится встреча арабо-европейских делегатов под председательством министров иностранных дел Саудовской Аравии и Норвегии.