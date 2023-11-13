Европа хочет оформлять заявления на убежище за своими границами

Италия решила "парковать" лиц, ищущих в ней убежище, за пределами Евросоюза, пока рассматриваются их заявления. Инициативу Рима могут подхватить и другие столицы ЕС

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Итальянское правительство заключило на днях соглашение с Албанией о строительстве в ней двух центров временного приема мигрантов. В них можно будет одновременно разместить 3 тыс человек, включая тех, кто был подобран в Средиземном море итальянскими спасательными службами, но исключая несовершеннолетних, беременных и людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на то, что центры расположатся на албанской территории, они будут подчиняться итальянской юрисдикции, что может считаться нарушением действующего законодательства ЕС. Албания пока в нем не состоит, но это откроет её гражданам возможность остаться в Италии. Европейская комиссия на данный момент сохраняет осторожность в этом вопросе: спустя почти неделю она продолжает изучать присланный ей 9-страничный документ.

Представитель Еврокомиссии по внутренним делам Анитта Хиппер:

«Мы находимся в контакте с итальянскими властями по этому вопросу. Получив протокол правительств Италии и Албании, мы проводим его оценку. Мы не можем вдаваться в подробности, пока не оценим его полностью".

Тем временем растущую поддержку в Европе получает идея "экстернализации" процедур предоставления убежища. Это значит, что оформление документов беженца может совершаться, когда он находится за пределами страны, в которой он просит защиты. Правительство Германии «исследует» такую возможность, даже с некоторыми оговорками со стороны социалистов. Австрия подписала соглашение о миграции и безопасности с вышедшей из ЕС Великобританией, но Лондон сам обнародовал планы пересылать вновь прибывших мигрантов в Руанду, чтобы в ней рассматривались их заявления на убежище. Дания пошла еще дальше и уже приняла закон, позволяющий обрабатывать такие заявления за пределами ЕС, хотя она все еще ищет страну-партнера для его реализации. Это еще называют "офшоризацией" убежища.

Альберто Хорст Нейдхардт из Центра европейской политики:

«Если оглянуться назад в историю, то видно, что такого рода предложения никогда не осуществлялись по ряду причин. Существуют юридические вопросы о влиянии этого на защиту фундаментальных прав. Есть также политические, моральные и практические вопросы, которые помешали этим идеям реализоваться».

В будущем, вероятно, заключатся и другие сделки между странами, откуда бегут люди от конфликтов и бедности (ими были до недавних времен Албания и Руанда), и теми, куда они преимущественно бегут. Это должно найти отражение в новом Пакте о миграции и убежище, который сейчас активно обсуждаются в ЕС.