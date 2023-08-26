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Лампедуза: центр приёма беженцев переполнен

Прибывающих на Лампедузу мигрантов перевозят в другие регионы Италии
Прибывающих на Лампедузу мигрантов перевозят в другие регионы Италии Авторское право David Lohmueller
By Euronews
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За последние два дня на этот итальянский остров прибыли более трёх тысяч человек. В пятницу на берег высадилось рекордное число мигрантов - 1 918. Центр приема беженцев переполнен.

Миграционный кризис на итальянской Лампедузе усугубляется. 

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В пятницу на остров прибыли почти две тысячи человек, а после полуночи - еще больше тысячи. Таким образом, общее число беженцев и мигрантов, находящихся на Лампедузе превысило 4 120. 

Власти принимают меры по размещению прибывших в других регионах страны, в том числе в Венето, Эмилии-Романье, Умбрии и Калабрии. Для этого на Лампедузу направлены военные корабли и самолеты.

Местный центр приёма беженцев, которым управляет итальянский Красный Крест, переполнен.

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