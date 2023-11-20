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Аутсорсинг процесса обработки заявок мигрантов об убежище

Идея аутсорсинга процесса обработки заявок привлекает правительства ЕС
Идея аутсорсинга процесса обработки заявок привлекает правительства ЕС Авторское право Khalil Hamra/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
By Eva KandoulEuronews
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Такая идея привлекает все больше правительств в ЕС, но эксперты говорят о юридических трудностях.

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С января более 204 000 человек подали заявления о предоставлении убежища в Германии. Это 77% больше, чем в прошлом году. Власти пытаются справиться с таким ростом, получает распространение идея перенести обработку этих заявлений в страны за пределами Европейского Союза.

Подобная политика развивается и в других странах Европы: в Италии, Дании, а также в Австрии.

"Европейские правительства видят в этой идее офшоринга обработки запросов об убежище и перемещения его в другие места способ облегчить возвращение тех, кто не нуждается в защите, потому что их не впустят в ЕС, если их заявления будут отклонены. Тогда они будут возвращены из третьей страны, и им фактически не потребуется въезд в ЕС", — говорит Сюзан Фрацке, аналитик Института миграционной политики (MPI). 

6 ноября Италия достигла соглашения с Албанией о переводе туда своих просителей убежища, пока их заявления обрабатываются итальянскими властями. Однако некоторые эксперты выразили обеспокоенность.

"Существует риск дифференцированного подхода к заявлению о предоставлении убежища, которое будет рассматриваться в Италии, и заявлению о предоставлении убежища, которое будет рассматриваться в Албании. Действительно, мы должны помнить, что Албания не связана европейскими законами и положениями о предоставлении убежища. Это означает, что могут возникнуть некоторые проблемы с точки зрения прав человека просителей убежища", — говорит Кармин Конте,  советник в вопросах права в Migration Policy Group (MPG). 

В рамках соглашения будут созданы два центра приема для размещения мигрантов, спасенных Италией в море. Однако сделка поднимает ряд юридических вопросов.

"Европейское законодательство не допускает автоматического задержания всех лиц, ищущих убежища, и требует, чтобы каждый случай рассматривался индивидуально. Оно также требует, чтобы задержание не было первым средством и чтобы было рассмотрено, существуют ли так называемые альтернативы задержанию", — говорит Филипп Де Брюкер, профессор права в Свободном университете Брюсселя. 

Первоначальная правовая оценка Европейской комиссии показывает, что европейское право не применимо за пределами территории ЕС. Аналогичный проект недавно провалился  в Великобритании, где Верховный суд постановил, что соглашение с Руандой было незаконным.

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