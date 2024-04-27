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Испанцы вышли поддержать Педро Санчеса после коррупционного скандала

Мадрид. Манифестация в поддержку премьер-министра
Мадрид. Манифестация в поддержку премьер-министра Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Оппозиция настаивает на тщательном расследовании обстоятельств дела против жены премьера

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Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Мадрида в поддержку премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В среду он практически оставил страну на произвол судьбы, сообщив, что может уйти в отставку. Это заявление было вызвано предстоящим расследованием дела о коррупции в отношении его жены Бегоньи Гомес.

Заместитель премьер-министра Испании Мария Хесус Монтеро заявила членам партии, что она, как и протестующие, также верит в его способность руководить страной.

Мария Хесус Монтеро, заместитель премьер-министра Испании:

«Послание, которое выйдет за пределы стен нашего дома народа и которое отражает чувства миллионов прогрессивных людей в этой стране. Президент, останьтесь. Педро, останься. Мы с вами».

Комментарии прозвучали в субботу, когда Социалистическая партия Испании провела заседание федерального комитета, на котором ее члены призвали левого премьер-министра остаться на своем посту. 

В то же время оппозиция считает, что дело слишком серьезное, чтобы оставить его без внимания на уровне национальной политики.

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