В Германии согласованы меры по ограничению миграции

By Euronews

Власти Германии согласовали новые меры по ограничению миграции - Олаф Шольц изучит возможность рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за рубежом, по примеру Италии

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Канцлер Германии Олаф Шольц и руководители 16 федеральных земель согласовали новые меры по ограничению миграции. Одним из главных спорных вопросов были расходы на содержание просителей убежища - федеральное правительство согласилось внести в это больший вклад.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Наша общая цель - сдержать нелегальную миграцию. Ясно одно, нам нужна более эффективная защита внешних рубежей Европы и нам необходимо солидарное распределение в Европе. Поэтому также необходимо, чтобы мы сделали все для обеспечения более легкой, чем сегодня, возможности репатриации тех, кто не может остаться. Миграционные соглашения со странами происхождения и странами транзита являются необходимым условием для этого".

Шольц также пообещал изучить возможность рассмотрения заявлений о предоставлении убежища за рубежом - по примеру недавнего соглашения между Римом и Тираной, в рамках которого Италия построит в Албании центры для беженцев и будет отправлять туда мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Оппозиция назвала этот договор предательством.

Сали Бериша, глава Демократической партии Албании: "Выражая свое уважение премьер-министру Италии Джорджии Мелони, я должен сказать ей, что подпись Эди Рамы под этим соглашением недействительна. Она недействительна, потому что Эди Рама - премьер-министр, находящийся под международным расследованием, который готов подписать все, что угодно".

Еврокомиссия заявила, что запросила у итальянского правительства "подробную информацию" о соглашении с Албанией, однако оно, по словам представителя Брюсселя, не похоже на договор по мигрантам, подписанный в 2022 году между Великобританией и Руандой, который вызвал критику европейцев.