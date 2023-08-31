Почти 50 тысяч снимков были представлены на ежегодный конкурс Wildlife Photographer of the Year. Мы отобрали самые необычные из тех, что получили высокие оценки жюри.

Эвакуированный из Украины тигрёнок, гигантский коралловый риф и лесное родео - вот лишь некоторые из снимков, представленных на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.

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За звание "Лучшего фотографа дикой природы-2023" боролись авторы самых разных возрастов из 95 стран. 49 957 фоторабот оценивало профессиональное жюри, состоящее из экспертов со всего мира.

Ежегодную премию инициировал и проводит Музей естественной истории в Лондоне. 13 октября там откроется выставка 100 самых необычных фотографий конкурса.

А вот наша подборка тех, что получили самую высокую оценку.

"Коралловые связи". Автор Алекс Мастард. Категория "Подводный мир" © Alex Mustard / Wildlife Photographer of the Year

Коралловые рифы поддерживают богатство и разнообразие подводного растительного и животного мира, сохранность тех видов, которые находятся под угрозой в связи с изменением климата. На этом снимке британский фотограф Алекс Мастард запечатлел крепкий, процветающий риф в проливе Лембех, что в Северном Сулавеси в Индонезии.

Алексу особенно нравятся бычки, которые обычно пугливы. Но фотографу удалось поймать в этом кадре парочку рыб на фоне ярких морских вееров горгонарий. Их бычки используют в качестве укрытия и ведут там поиски корма.

"Военный клуб". Автор Михаил Сярек. Категория "Фотожурналистика" © Michał Siarek / Wildlife Photographer of the Year

Михал Сярек запечатлел момент, когда сотрудники Познаньского зоопарка открыли ящик с тигрёнком, эвакуированным из Украины. Польский фотограф задокументировал усилия по спасению диких животных, находившихся в частном владении, в местах, где идут боевые действия в связи с вторжением России.

_"Та ночь изменила меня,_- вспоминает он. - Я услышал крик льва, находившегося в грузовике, и решил помочь со следующей эвакуацией".

В 2022 году большое количество животных перевозили из горячих точек - c востока Украины - на границу с Польшей. Оттуда их доставляли в Познаньский зоопарк, распределяли по заповедникам по всей Европе. Так удалось спасти более 200 животных.

"Жар-птицы". Автор Эльза Фридлендер. Категория "Поведение: птицы". ©Elza Friedländer,/ Wildlife Photographer of the Year

Немецкий фотограф Эльза Фридлендер представила на конкурс фотоизображение пары белых аистов на фоне выжженной земли. Оно было сделано в национальном заповеднике Масаи Мара в Кении во время контролируемого пожара. Сотни птиц устремились туда в поисках легкой добычи.

Контролируемое выжигание травы в этой местности - распространённая практика. Её применяют для стимулирования роста новой растительности. Однако она вызывает много споров и может быть опасной, особенно в условиях засухи, когда пламя может распространяться очень быстро.

"Пчела-каменщица за работой". Автор Солвин Занкль. Категория "Поведение: беспозвоночные". © Solvin Zankl / Wildlife Photographer of the Year

Фотограф Солвин Занкль внимательно наблюдал за тем, как эта пчела из рода Каменщиц пчела строит крышу своего улья недалеко от Витценхаузена в Гессене (Германия). Пчела ориентируется на местности, запоминая то, что её окружает, чтобы без труда находить дорогу домой.

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Через два часа съёмки летающее насекомое приняло камеру немецкого фотографа в качестве одного из таких ориентиров.

Пчёлы откладывают яйца в раковины улиток, наполняя их пыльцой и нектаром для питания личинок. Затем они запечатывают их травой и липкой слюной. Хотя люди часто считают улиток вредителями, без них пчёлы попросту не смогли бы выжить.

"Лесное родео". Автор Ацуюки Осима. Категория "Поведение: млекопитающие". © Atsuyuki Ohshima / Wildlife Photographer of the Year

Ацуюки Осима запечатлел это необычное взаимодействие двух, казалось бы, не имеющих ничего общего животных на острове Якусима, в Японии.

Пятнистый олень, за которым следил репортёр через объектив своего фотоаппарата, дёрнулся от того, что молодая макака, скатившись по стволу дерева, как по трамлину, уселась на его спину.

Катание обезьян на оленях - явление редкое на этом острове. Но иногда всё же подобное происходит: молодые самцы иногда пытаются спариваться с ними. Правда, макака на фото - самка, и, наверное, она просто наслаждалась бесплатной поездкой.

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"Исчезающий след". Автор Бруно Д'Амичис. Категория "Природный артистизм" © Bruce D'Amicis / Wildlife Photographer of the Year

Охота, как вторжение человека в среду обитания диких животных, привели к тому, что тюлени-монахи оказались на грани исчезновения. Чтобы сделать этот кадр в Греции, итальянский фотограф Бруно Д'Амичис, получив специальное разрешение на съёмку, несколько часов прятался на береговорм выступе.

Животное скользило по мелководью, а затем исчезло в пещере, расположенной внизу. Когда-то тюлени-монахи непринуждённо отдыхали на пляжах. Теперь же они стали осторожны и неуловимы, предпочитают проводить время в очень укромных местах.

"Полуночный перекус опоссума". Автор Кейтлин Хендерсон. Категория "Городская дикая природа". © Caitlin Henderson / Wildlife Photographer of the Year

Кейтлин Хендерсон обнаружила этого нежданного гостя на балконе своего дома в городе Маланда, штат Квинсленд, Австралия. Неся в сумке детёныша, длиннохвостый опоссум с жадностью поедает крупную северную цикаду.

"Здесь были головы, там - крылья", - добавляет австралийский фотограф.

Это ночное сумчатое животное родом из Австралии и встречается по всей стране. Его длинные острые когти предназначены для лазания по деревьям, но он приспособился к жизни в городских условиях, часто вступая в конфликт с людьми.

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"Бой со смертью". Автор Джастин Доест. Категория "Фотожурналистика". © Jasper Doest / Wildlife Photographer of the Year

Фотография Джаспера Доеста рассказывает трагическую историю о последних минутах жизни слона, попавшего под поезд в Национальном парке Лопе (Габон). Его тазобедренная кость была раздроблена, а само животное испытывало такие муки, что его пришлось убить.

Голландский фотограф стал свидетелем этого эпизода случайно, когда приехал в парк по другим делам.

Поезда перевозят марганец из рудника Моанда в Габоне, на который приходится четверть мировых запасов этого металла. В местном национальном парке регулярно происходят столкновения поездов с дикими животными, в том числе со слонами - около 20 инцидентов в год.

Директор парка безуспешно пытается добиться от железнодорожной компании снижения скорости движения ж/д составов.

"Лицо затравленного". Автор Нил Олдридж. Категория "Фотожурналистика". © Neil Aldridge / Wildlife Photographer of the Year

С 2005 года в Англии и Уэльсе запрещено блокировать или разрушать лисьи норы, а также охотиться на лис с собаками. На фото, сделанном Нилом Олдриджем в Кенте (Великобритания), - раненая лиса. Cудя по характеру увечий, можно предположить, напали на животное именно собаки.

Южноафриканский фотограф в течение девяти лет работал над проектом по документированию сложных взаимоотношений бриатнцев с лисами. Нил рассказывает, что, выглядывая из импровизированной норы в местном реабилитационном центре, раненый зверь постоянно скалил зубы. Это видно и на снимке, как и окровавленный глаз затравленной лисы.