На саммит в Кишинёв приехали 47 лидеров, в том числе президент Украины. Из Москвы никого не пригласили. Отсутствовал и руководитель Турции

На "семейной" фотографии Европейского политического сообщества сразу видно, кого пригласили на встречу в верхах, а кого нет. Всего в Кишинёв приехали 47 европейских лидеров. В центре всеобщего внимания - президент Украины Владимир Зеленский.

Это второй подобный саммит. Целью на этот раз стали поддержка Киева и единый ответ на российскую агрессию. Логично, что Москву никто не представлял. Но неожиданным стало отсутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который отказался от участия в последний момент. Но саммит создал возможность для интересных бесед, например, Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем, имеющим тесные связи с Россией.

Главной темой обсуждения стало то, как дать гарантии безопасности Украине. Зеленский горячо ратует за членство своей страны в НАТО:

«Каждое сомнение, которое мы демонстрируем здесь, в Европе, создаёт место, которое Россия обязательно попытается занять. Это касается сомнений относительно жизненно важных шагов в области безопасности, сомнений в нашем единстве или, может быть, в нашей способности противостоять вызовам нашего времени. Каждое такое сомнение создаёт больше уязвимости».

Но развеять эти сомнения непросто, так как не все члены НАТО поддерживают идею принятия в свои ряды Украины. Считается также, что это будет абсолютно неприемлемо для России, и она использует это как карту на возможных мирных переговорах. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала:

«Я думаю, важно дать украинцам надежду, а также показать России, что мы за Украину и место Украины - в НАТО. Понятно, что этого не может быть, пока идет война. Но важно послать чёткий сигнал о том, что Украина войдёт в НАТО, и мы за Украину».

Как сигнал Кремлю рассматривается и выбор места для проведения саммита - в Молдавии, всего в 20 километрах от границы с Украиной. Обе эти страны получили статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года.

Корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста передаёт:

"Следущий шаг - попытаться сформировать консенсус вокруг того, что именно предложить Украине через шесть недель, когда лидеры НАТО встретятся в литовской столице Вильнюсе. В частности, Франция выступает за то, чтобы открыть Украине прямую дорогу к членству. Это не то, что предлагают такие страны, как Германия, которая не торопиться объявлять какой-либо конкретный график этого процесса".