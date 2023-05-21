Президент Зеленский благодарит союзников за помощь

На саммите G7 в японской Хиросиме глава Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех союзников за помощь в сдерживании российской агрессии. В субботу он провёл встречи с лидерами как европейских, так и азиатских стран.

В субботу на саммите "Большой семёрки" в Японии Владимир Зеленский провел несколько двусторонних встреч с европейскими и азиатскими лидерами. Президент Украины обсудил вступление в ЕС и будущий мир с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он поблагодарил союзников за помощь в отражении российского вторжения и приветствовал решение США разрешить поставку истребителей.

"Пока не решено, что уже завтра у нас будут все защитные меры, - отметил в интервью Владимир Зеленский, - Мы должны подготовиться. Но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам".

Мировые лидеры призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения войны. Они также подвергли критике позицию Пекина в отношении Тайваня и экономической монополии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал, что своими решениями G7 стремится к "двойному сдерживанию" России и Китая.