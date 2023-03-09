Еврокомиссия ослабляет правила предоставления государственных субсидий

Европейская комиссия решила ослабить правила предоставления национальных субсидий. Цели этой меры - не допустить бегства экологически чистых технологических компаний в Соединённые Штаты и сохранить способность Евросоюза конкурировать в глобальном масштабе.

Из-за вторжения России в Украину и энергетического кризиса странам-членам уже было разрешено перекачивать больше государственных денег в испытывающие трудности компании и уязвимые домохозяйства.

Но прошлым летом президент США Джо Байден поддержал крупную программу помощи зелёному бизнесу, известную как Закон о снижении инфляции (IRA). Это подтолкнуло Брюссель к защите европейских предпринимателей от кризисов и усилению мер по предотвращению климатических изменений.

В течение следующих десяти лет в рамках IRA будет выделено до 369 млрд долларов в виде налоговых льгот и прямых скидок, чтобы помочь фирмам расширить не загрязняющее окружающую среду производство, но только в том случае, если оно ведётся преимущественно в Северной Америке.

Брюссель считает это положение дискриминационным, несправедливым и незаконным. Он опасается, что привлекательность щедрого американского законопроекта спровоцирует перемещение промышленности на Запад, через Атлантический океан.

Имея это в виду, Еврокомиссия адаптировала правила государственной помощи, чтобы упростить утверждение субсидий в шести ключевых областях — батареи, солнечные панели, ветряные турбины, тепловые насосы, электролизеры (аппараты для получения зелёного водорода) и технология улавливания углекислого газа.

Новые процедуры позволят странам-членам вкладывать государственные деньги - в виде грантов, кредитов или налоговых льгот - в развитие этих чистых технологий, которые необходимы для сокращения выбросов парниковых газов и достижения климатической нейтральности к 2050 году.

В случаях, когда риск перемещения высок, ради удержания компаний в границах Евросоюза страны-члены смогут выплачить за счет своих налогоплательщиков такие же объёмы субсидий, какие выплачивают США. Это повышает вероятность гонки субсидий между странами ЕС и странами, не входящими в ЕС.

Новые меры, похоже, признаны предотвратить дальнейшее накопление субсидий для национальной промышленности Германии и Франции. На эти две страны пришлось 77% из 672 миллиардов евро из программ помощи, утвержденных в 2022 году. В связи с этим Еврокомиссия проявляла особую осторожность, прежде чем ещё больше ослабить правила государственной помощи.

Еврокомиссар по конкуренции настаивает на том, что эти изменения будут «соразмерными, целенаправленными и временными. Маргрете Вестагер сказала, что использование денег налогоплательщиков для выгоды избранных компаний «имеет смысл только в том случае, если от этого выигрывает общество в целом".

Новые правила будут действовать до конца 2025 года, но выплаты могут продолжаться и после этого.