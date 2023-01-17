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Новости Европы

Ответ Еврокомиссии на американский Закон о снижении инфляции

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 Vincenzo Genovese
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP

Лидеры Евросоюза очень обеспокоены американским Законом о снижении инфляции. Это - проводимая администрацией Соединённых Штатов крупномасштабная схема субсидирования, которая перетягивает из ЕС на другую сторону Атлантики инвестиции и, в частности, производство автомобилей.  

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии объявила о подготовке ответных мер. Среди них - Закон о чистой промышленности, который должен «упростить и ускорить выдачу разрешений на открытие новых производственных площадок, использующих чистые технологии». 

Урсула фон дер Ляйен высказалась при этом за создание странами-членами общего финансового инструмента:

«Чтобы избежать фрагментации единого рынка и поддержать переход к чистым технологиям по всему Союзу, мы должны сделать увеличить финансирование экономики ЕС. На среднесрочную перспективу мы подготовим Фонд европейского суверенитета и представим его при пересмотре нашего бюджета позднее в этом году».

Однако Брюссель признаёт, что будет трудно определить соотношение между субсидиями на союзном уровне и национальной помощью, правила которой были ослаблены во время пандемии. Шесть стран — Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Польша и Швеция — призывают Еврокомиссию проявлять большую осторожность в этом вопросе, чтобы государственная помощь бизнесу не подорвала внутренний рынок.

Евродепутат из Италии предупреждает, что не каждая компания способна такую помощь освоить: 

 «Одна лишь государственная помощь будет полезна не всем странам, а только некоторым из них, например, Германии или Франции, у которых больше места и возможностей, - сказала Тициана Бегин. - Поэтому мы считаем необходимым сейчас создание нового Фонда восстановления».

Действительно, некоторые члены ЕС имеют больше денег, чем другие, и поэтому могут позволить себе субсидировать собственный промышленный сектор. Например, на Германию и Францию приходится 77% из 672 млрд евро общего объёма госпомощи на время кризиса, вызванного корнавирусом.

Французский миниcтр экономики и финансов хотел бы тратить больше на внедрение чистых технологий:

«Водород, электрические батареи, солнечные панели, полупроводники нужно включить в список стратегических индустриальных проектов, для которых государственная помощь должна быть более крупной, - сказал Брюно Ле Мэр. - Им нужны субсидии, а также налоговые кредиты».

Еврокомиссия рассчитывает представить конкретные предложения по противодействию американскому Закону о снижении инфляции к концу января, чтобы дискуссия об этом развернулась на следующей встрече глав государств и правительств в феврале.