Визит с претензией: Макрон обсудит с Байденом "протекционистский" закон о снижении инфляции

Американский закон о снижении инфляции и негативная реакция на него европейских стран — тема, которая, как ожидается, станет основной на переговорах президентов Франции и США.

Прибывший с визитом в Вашингтон Эммануэль Макрон заявил, что субсидии, выплачиваемые американским компаниям в рамках обширного плана по развитию зеленой энергетики, могут "расколоть Запад", так как в первую очередь пострадают европейские производители.

Однако в Белом доме заявили, что готовы к обсуждению этой темы.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома:

— Наши европейские партнеры выразили озабоченность по поводу Закона о снижении инфляции. Поэтому мы вполне ожидаем, что этот вопрос может быть поднят, мы приветствуем этот разговор. В прошлом месяце президент создал целевую группу США-ЕС, специально для обсуждения этого закона, чтобы мы могли лучше понять озабоченность Европы по этому поводу и могли откровенно поделиться нашими взглядами, особенно на чистую энергию.

Несмотря на подпорченные отношения из-за срыва поставок французских подводных лодок Австралии Макрон назвал отношения Парижа и Вашингтона крепким союзом.

Если я возвращаюсь и сразу после вас собираюсь встретиться с президентом Байденом, то это для того, чтобы вместе попытаться поддерживать на высоком уровне те узы, которыми связала нас наша история, союз, который крепче, чем что-либо Эммануэль Макрон президент Франции

В первый день своего официального визита французский президент посетил НАСА, призвал к реформированию Международного валютного фонда в части борьбы с изменением климата и принял участие в церемонии на Арлингтонском национальном кладбище.

Переговоры с Джо Байденом намечены на четверг.