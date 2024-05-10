"Ворота в Арктику": на Шпицбергене выставлен на продажу последний частный участок земли

By Doloresz Katanich

Участок в Арктике можно купить за €300 млн.

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На Шпицбергене выставили на продажу последний оставшийся в частной собственности участок земли, который "имеет важное экологическое, научное и экономическое значение". Остальная территория архипелага поделена между Норвегией и Россией.

За землю просят €300 млн.

"Возможность приобрести землю на одном из всемирно известных островов Шпицбергена выпадает раз в жизни", — заявил Euronews Business руководитель отдела фермерских хозяйств консалтинговой компании Knight Frank Уилл Мэтьюс.

Стратегическое расположение

Геополитическая конкуренция в регионе между США, Россией и Китаем ощутима, в последнее время Москва чаще проводит здесь военные операции.

Увеличивается и объем коммерческих перевозок через Арктику. Таяние морского льда, вызванное изменением климата, открывает путь к поиску новых зарождений нефти, газа и полезных ископаемых.

Сёре-Фагерфьорд Aktieselskabet Kulspids

Шпицберген имеет исключительное стратегическое значение, поскольку "по сути, является воротами в Арктику".

Один из самых северных населенных пунктов в мире

Шпицберген, расположенный между материковой частью Норвегии и Северным полюсом, является одним из самых северных населенных пунктов в мире.

Почти 3 000 человек живут на девяти основных островах архипелага, где даже есть свой университет. Здесь находится и знаменитое Всемирное семенохранилище. И если раньше территория зависела в основном от угольной промышленности, сегодня важными отраслями стали научные исследования и туризм.

Выставленный на продажу участок носит название Сёре-Фагерфьорд. Он находится на земле Ведель-Ярлсберг на Западном Шпицбергене. Его площадь — около 60 кв.км, что почти в десять раз больше Гибралтара.

Когда похожая ситуация возникла в 2014 году и частным объектом заинтересовался китайский покупатель, его приобрел Осло.

Место для "охраны природы и филантропии"

Около 60% территории архипелага покрыто ледниками. Там много гор и фьордов. На архипелаге царит арктический климат, хотя температура здесь значительно выше, чем в других районах на той же широте.

Сёре-Фагерфьорд Aktieselskabet Kulspids

Шпицберген — место гнездования многих морских птиц, здесь обитают белые медведи, северные олени, песцы и морские млекопитающие. С 20 апреля по 22 августа на архипелаге 24 часа в сутки светит солнце.

Две трети территории занимают семь национальных парков и 23 заповедника.

"Это отличное вложение состоятельного лица, искренне заинтересованного в сохранении в будущем этого разнообразного ландшафта", — считают в Knight Frank.

Температура в Арктике продолжает расти в три раза быстрее, чем в других регионах. Участок продают из-за того, что в результате изменения климата на Шпицбергене стало меньше морского льда и больше дождей.

Кто может купить землю?

"Землю продадут тому, кто предложит наибольшую цену", — цитирует Bloomberg юриста, представляющего интересы продавцов юриста Пера Киллингстада.

Единственное ограничение: покупатель должен быть из страны, ратифицировавшей договор о Шпицбергене.

"Мы ведем переговоры с группой состоятельных людей со всего мира, каждый из которых увлекается охраной природы и филантропией, — рассказал Euronews Уилл Мэтьюз из Knight Frank. — Мы прилагаем все усилия, чтобы найти следующих хранителей этой прекрасной земли, обладающих средствами, чтобы защитить разнообразную флору и фауну здешних мест".