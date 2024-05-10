By Euronews

Российские войска предприняли попытку прорыва линии обороны ВСУ на Харьковском направлении, сообщили в украинском Минобороны. По данным ведомства, ВСУ удалось остановить наступление. В областной администрации сообщают о погибших и раненых среди гражданского населения.

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Российская армия активизировала наступление в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Россияне попытались прорвать украинскую линию обороны на Волчанском направлении под прикрытием бронетехники, но были встречены артиллерийским огнем. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения, говорится в сообщении украинского ведомства.

Атаки отражены, ВСУ держат позиции, написал в своем телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате массированных обстрелов со стороны РФ есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах пишут, что российским войскам удалось захватить четыре приграничных поселка.

Информацию о наступлении армии РФ на Харьковском направлении подтвердил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский отметил, что попытку прорыва линии обороны удалось отразить, так как украинскому командованию было известно о готовящихся атаках россиян.

О возможном наступлении на Харьковскую и Сумскую области в конце мая - начале июня, предупреждал заместитель начальника Главного разведуправления Украины Вадим Скибицкий. По его словам, у россиян нет достаточных сил, чтобы захватить большой город, Харьков или Сумы.

В сводке Минобороны РФ в пятницу говорится, что в течение недели с 5-го по 10-е марта подразделения Западной группировки войск заняли два населенных пункта Харьковской области, отразив 14 украинских контратак.

Из Волчанска и окружающих населенных пунктов эвакуируют жителей, сообщил глава городской администрации Тамаз Гамбарашвили.