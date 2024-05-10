Госдума утвердила переназначение Мишустина на пост премьер-министра

By Euronews

"Против" не проголосовал ни один депутат.

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Михаил Мишустин остается на посту премьер-министра РФ. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее его кандидатуру утвердила Госдума. "За" проголосовали все депутаты кроме коммунистов — в КПФР заранее заявили, что воздержатся. "Против" не выступил никто — впервые с 2000 года, отметило "Агентство".

Новый старый премьер уже выступил в нижней палате с получасовой программной речью, в которой проигнорировал тему войны.

Михаил Мишустин проработал на посту главы правительства четыре года, на его срок выпали сразу два крупных кризиса: пандемия и вторжение России в Украину, за которым последовали западные санкции. Тот факт, что экономика РФ не рухнула, часто называют одной из заслуг премьера-технократа.

Согласно российскому законодательству, после инаугурации президента правительство в полном составе подает в отставку, после чего проходит процедура переназначения министров и вице-премьеров на посты. О том, что в пятый раз вступивший в должность Владимир Путин предложил Мишустину вновь возглавить правительство, сообщил в ночь на пятницу у себя в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отметила журналистка Фарида Рустамова, это произошло не сразу, а лишь на третий день — что редкость, как и то, что о предложении Путина сообщили в пять утра и не в Кремле.

Теперь у Мишустина есть две недели, чтобы вынести на голосование депутатов кандидатуры гражданских министров и своих заместителей. Глав Минобороны, МВД, Минюста и МИД Владимир Путин предложит лично.

Независимые политологи ожидают, что большинство членов правительства сохранят свои посты.