EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Польские профсоюзы просят провести референдум по "зелёной сделке" ЕС

Фермеры вышли на акцию протеста
Фермеры вышли на акцию протеста Авторское право Кадр из репортажа Euronews
Авторское право Кадр из репортажа Euronews
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Фермеры и шахтеры, а также польские политики, вышли на акцию протеста против "зелёной" политики ЕС.

РЕКЛАМА

Активисты объединения независимых профсоюзов "Солидарность", в основном фермеры и шахтеры, провели  в Варшаве акцию протеста против "Зеленого курса" ЕС. К митингу присоединились и политики, в том числе представители оппозиционной партии "Право и справедливость".

"Я бы сказала политикам в Брюсселе просто отозвать зеленую сделку, чтобы осталось право проголосовать по ней, чтобы у Польши было право вето, как и у других стран",  — говорит участница протеста Веслава.

"Мы проведем сбор подписей для проведения общенационального референдума с требованием к политикам отказаться от нынешней европейской зеленой сделки  по климату", — сообщил организатор протеста Доминик Колож, движение "Солидарность". 

На акцию протеста пришли и кандидаты в депутаты Европарламента, от них вскоре может зависеть будущее "зеленой сделки". 

"Необходимо отбросить то, что наносит вред, и подготовить новые решения, и это абсолютно не должно происходить за счет европейцев, за счет европейской экономики, которая становится все менее конкурентоспособной, поэтому бюрократам в Брюсселе пора спуститься с небес на землю и прислушаться к людям, и подготовить решения, которые служат, с одной стороны, Европейскому союзу, его целостности и развитию, но, прежде всего, людям"— говорит Беата Шидло, кандидат от партии "Право и справедливость". 

Представители всех партий в Польше согласны с тем, что этот договор нуждается в изменениях, некоторые подчеркивают важность сохранения "зеленой" политики.

"К сожалению, есть группы, которые теряют от некоторых положений "Зеленой сделки", и поэтому важно, чтобы, хотя мы и стремимся защитить нашу окружающую среду,  также заботится о тех группах, которые чувствуют себя отверженными, которые могут потерять от определенных изменений и которые сегодня протестуют", — говорит кандидат левых Ванда Новицка.

"Зеленая сделка", несомненно, стала одной из главных тем европейских выборов, а значит, и одним из главных факторов, влияющих на то, как проголосует огромное количество поляков в июне", — передает из Варшавы корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Богатый символизмом визит Си Цзиньпина в Европу

Российские войска попытались прорвать линию обороны ВСУ в Харьковской области

Лидер правоцентристов в ЕП Вебер поддержал идею Макрона о создании "ядерного зонтика" ЕС

Протесты Польша Зелёная сделка