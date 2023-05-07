"Вагнеру" пообещали столько оружия, сколько потребуется

Euronews

Минобороны РФ пообещало выдать ЧВК "Вагнера" боеприпасы для боевых действий в Бахмуте. Об этом сообющил глава ЧВК Пригожин. Взаимодействие с МО будет курировать генерал Суровикин.

Глава россиской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обнародовал в воскресенье аудиозапись, в которой сообщил, что что минувшей ночью Минобороны РФ пообщало доставить ему столько боеприпасов и вооружения, сколько потребуется для продолжения боёв за Бахмут.

Эти слова прозвучали всего через несколько дней после того, как Пригожин объявил о планах 10 мая уйти из Бахмута, стратегически важного города на востоке Украины, который пытается взять российская армия.

В последние месяцы здесь шли ожесточённые бои , в которых, по словам Пригожина, его ЧВК несла "бесполезные и неоправданные потери" из-за нехватки боеприпасов.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что подразделения его батальона "Ахмат" готовы занять птозиции "Вагнера в Бахмуте. Ранее он направил письмо президенту Путину с просьбой о передислокации "Ахмата".

Если кадыровцы будут переброшены в Бахмут, они вступить в бой против Батальона шейха Мансура - возглавляемой чеченцами добровольческой группы, воюющей в Бахмуте на стороне Украины.