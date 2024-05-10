Пассажирский автобус упал в реку в Санкт-Петербурге

By Euronews

В результате аварии есть жертвы и пострадавшие. Водитель задержан. Транспортное средство достали из воды.

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В Санкт-Петербурге в реку мойку упал пассажирский автобус, в котором находились 15 человек. Транспортное средство полностью погрузилось в воду. Операция по подъему автобуса из воды завершилась к вечеру.

Спасатели МЧС России сообщили, что погибли не менее трех человек, четверо госпитализированы в состоянии клинической смерти, еще двое находятся в тяжелом состоянии. 44-летний водитель автобуса задержан и находится в больнице.

По факту аварии полиция и СК возбудили два уголовных дела. К ликвидации ДТП были привлечены 69 человек и 18 единиц техники.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что с 2022 года компаниия ООО "Такси", которой принадлежит попавший в ДТП автобус, более 20 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил перевозки.

По предварительным данным, водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Поцелуев мост расположен напротив Центрального военно-морского музея.

Жена подозреваемого заявила журналистам, что водитель вышел на работу утром после 20-часовой смены.