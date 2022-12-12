Оскандалившийся Европарламент клеймит врагов демократии

"Враги демократии" - именно так председатель Европарламента заклеймила государства, замешанные в коррупционном скандале, которые охватил возглавляемое ею учреждение. Выступая публично в Страсбурге впервые после того, как бельгийская полиция арестовала гречанку Эву Кайли по обвинению во взятничестве, итальянка Роберта Метсола не сдерживалась в выражениях, осуждая зарубежных лоббистов, которые взятки дают:

«Эти злонамеренные субъекты, связанные с авторитарными властями третьих стран, похоже, используют как оружие неправительственные организации, профсоюзы, отдельных лиц, помощников и депутатов Европарламента, пытаясь подчинить себе наши процессы. Их злонамеренные планы провалились. Наши союзные службы, которыми я невероятно горжусь, уже какое-то время сотрудничают с соответствующими национальными правоохранительным и судебными органами, чтобы разбить эту предполагаемую преступную сеть».

Председатель сообщила о начале процедуры лишения Кайли её титула и обязанностей вице-спикера Европарламента в дополнение к её отстранению от законодательной работы. Экстренное собрание провела социалистическая фракция, к которой принадлежит большинство фигурантов дела. Её лидер Иратче Гарсия Перес сказала Euronews, что должны уйти в отставку даже те депутаты, помощники которых связаны со скандалом:

«Сегодня черный день для европейских институтов и, конечно же, для парламента и для нашей политической семьи. Но вы можете быть уверены, что мы выполним наше четкое обязательство по борьбе с коррупцией, будем прозрачными, примем решительные меры и займём твердую позицию».

Представительница немецких «зелёных» Виола фон Крамон-Таубадель считает, что не следует мазать всех политиков чёрной краской:

«Мы не все в одной корзине. Я думаю, важно признать, что да, есть некоторые люди, которые по каким-то причинам готовы брать деньги и быть коррумпированными. Но большинство в нашем парламенте - трудолюбивые рядовые депутаты, которые работают на политические цели, а не за деньги».

Законодатели осознают угрозу, которую этот коррупционный скандал представляет для репутации Европейского парламента. Его руководство заявляет, что предпримет шаги для возмещения нанесенного ему ущерба.