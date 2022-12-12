English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Новости Европы

Оскандалившийся Европарламент клеймит врагов демократии

Access to the comments Комментарии
 Christopher Pitchers
Председатель Европарламента Роберта Метсола
Председатель Европарламента Роберта Метсола   -   Авторское право  European Union, 2022.

"Враги демократии" - именно так председатель Европарламента заклеймила государства, замешанные в коррупционном скандале, которые охватил возглавляемое ею учреждение. Выступая публично в Страсбурге впервые после того, как бельгийская полиция арестовала гречанку Эву Кайли по обвинению во взятничестве, итальянка Роберта Метсола не сдерживалась в выражениях, осуждая зарубежных лоббистов, которые взятки дают:

«Эти злонамеренные субъекты, связанные с авторитарными властями третьих стран, похоже, используют как оружие неправительственные организации, профсоюзы, отдельных лиц, помощников и депутатов Европарламента, пытаясь подчинить себе наши процессы. Их злонамеренные планы провалились. Наши союзные службы, которыми я невероятно горжусь, уже какое-то время сотрудничают с соответствующими национальными правоохранительным и судебными органами, чтобы разбить эту предполагаемую преступную сеть».

Председатель сообщила о начале процедуры лишения Кайли её титула и обязанностей вице-спикера Европарламента в дополнение к её отстранению от законодательной работы. Экстренное собрание провела социалистическая фракция, к которой принадлежит большинство фигурантов дела. Её лидер Иратче Гарсия Перес сказала Euronews, что должны уйти в отставку даже те депутаты, помощники которых связаны со скандалом:

«Сегодня черный день для европейских институтов и, конечно же, для парламента и для нашей политической семьи. Но вы можете быть уверены, что мы выполним наше четкое обязательство по борьбе с коррупцией, будем прозрачными, примем решительные меры и займём твердую позицию».

Представительница немецких «зелёных» Виола фон Крамон-Таубадель считает, что не следует мазать всех политиков чёрной краской:

«Мы не все в одной корзине. Я думаю, важно признать, что да, есть некоторые люди, которые по каким-то причинам готовы брать деньги и быть коррумпированными. Но большинство в нашем парламенте - трудолюбивые рядовые депутаты, которые работают на политические цели, а не за деньги».

Законодатели осознают угрозу, которую этот коррупционный скандал представляет для репутации Европейского парламента. Его руководство заявляет, что предпримет шаги для возмещения нанесенного ему ущерба.