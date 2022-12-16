Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Ну и неделя у нас была! Состоялся последний саммит Евросоюза в этом году; главы государств и правительств встретились в Брюсселе со своими коллегами из стран Юго-Восточной Азии; Боснии и Герцеговине присвоен статус страны-кандидата на членство в Союзе; ЕС разблокировал пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро после того, как Венгрия сняла свое вето; храбрый народ Украины был награждён Сахаровской премией за свободу мысли Европейского парламента.

Это был не единственный раз, когда Европарламент фигурировал в газетных заголовках на этой неделе. Все началось, когда появились новости о том, что депутаты были якобы подкуплены государством Персидского залива, по всей видимости, Катаром, с целью повлиять на политические решения в пользу этой страны.

Скандал в Европарламенте

Таким депутатом оказалась Ева Кайли из Греции, одна из 14 вице-спикеров, которая считалась восходящей звездой среди своих коллег-социалистов. Скандал потряс институты Евросоюза, особенно его законодательный орган. Полный масштаб коррупции среди народных представителей ещё не ясен, но ущерб уже огромен.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола:

«Европарламент, уважаемые коллеги, подвергается атаке. Европейская демократия подвергается атаке. Наш путь к открытому, свободному демократическому обществу подвергается атаке. (…) Мусор не будет заметён под ковер. Мы начнем внутреннее расследование, чтобы изучить все факты, относящиеся к парламенту, и сделать наши системы ещё более водонепроницаемыми».

Спустя всего два дня Метсола смогла заняться более приятным делом, вроде вручения премии Сахарова за свободу мысли храброму народу Украины. Тем самым Европарламент чествовал стойкость и сопротивление страны, борющейся за само свое выживание. Награда пришлась на тот момент, когда Москва дала понять, что не прекратит свои боевые действия в рождественский период.

Наблюдение за Украиной

После десяти месяцев войны Международный комитет спасения (МКС) впервые поместил Украину в свой ежегодный список для чрезвычайного наблюдения. Он состоит из десяти стран, переживающих кризис, - печальное отличие.

В целом в настоящее время более 340 млн человек во всем мире нуждаются в неотложной гуманитарной помощи, что на 65 млн больше, чем в прошлом году. Будет ли какое-то облегчение в 2023 году? На это мы можем только надеяться.

Ко мне присоединяется Харлем Дезир, заведующий отделом Европы в Международном комитете спасения.

Гробе: Итак, МКС только что опубликовал свой ежегодный список чрезвычайных ситуаций, которые требуют наблюдения. Там описаны гуманитарные кризисы по всему миру. Что изменилось по сравнению с прошлым годом?

Дезир: Во-первых, изменилось то, что этот список, где перечислены 20 самых тяжёлых гуманитарных кризисов, указывает на риск их обострения в следующем году. Прогнозируются сочетание: вооруженных конфликтов, изменения климата, экономических потрясений, усугубленных последствиями ковидного кризиса, а также войной в Украине, с ростом цен на продукты питания и энергоносители. Затяжные кризисы, которые уже были в некоторых местах, доходят до крайнего уровня.

Гробе: Этот список свидетельствует о том, что системы, призванные не допускать спирального ухудшения кризисов и выхода их из-под контроля, демонтируются. На что мы здесь смотрим?

Дезир: Да, мы смотрим на отмену мер по предотвращению кризисов, ликвидации их, защиты гражданского населения от последствий этих кризисов. Мы видим также огромный разрыв в финансировании между тем, что запрашивает система ООН в плане гуманитарных средств, и тем, что выделено странам.

Гробе: Что нужно сделать для борьбы с этими гуманитарными кризисами, что рекомендует Комитет спасения?

Дезир: Мы рекомендуем сначала обеспечить финансирование. Во-вторых, обеспечить привлечение к ответственности за преступления, совершаемые против гражданского населения, и бороться с безнаказанностью. Мы также считаем, что необходимо усилить поддержку местным общинам, и особенно организациям, возглавляемым женщинами. Женщины и девочки составляют подавляющее большинство перемещенных лиц в мире.

Застарелые конфликты

Гробе: Комитет спасения также отмечает, что ведущие средства массовой информации уделяют гуманитарным кризисам всего 1% своего эфирного времени или текста - это просто ошеломительно! Как вы это объясняете?

Дезир: Думаю, одним из объяснений является тот факт, что многие из этих кризисов вызваны затяжными конфликтами, как, например, ситуация в Сомали. К ним сложно привлечь внимание, потому что это застарелые кризисы. В то же время сравнительно новый конфликт в Украине вызывает больший интерес, и это справедливо. Но мы видели, что конфликт в Украине освещается в 100 тыс раз больше, чем, например, конфликт в Демократической Республике Конго, где гуманитарные потребности также очень высоки.

Ёлка с питанием от велосипеда.

Война в Украине спровоцировала энергетический кризис, который ЕС пытался сдержать в течение всего года. Экономия газа и электричества стала главной задачей.

В Италии нехватка энергии нарушила традицию рождественских огней, и «малозатратные» украшения кажутся выигрышной моделью в этом предновогоднем сезоне. Так, городские власти Рима сделали выбор в пользу экологически чистых ёлочных гирлянд, питать которые можно с помощью велосипедов, подключенных к электрогенератору.

Так будут освещаться римский горсовет и главная площадь до 6 января. На церемонии открытия мэр Рима Роберто Гуалтьери и частные граждане крутили педали, чтобы зажечь ёлку. Организаторы назвали это «символическим, но эффективным» мероприятием, а также «сигналом мира и надежды».