Конференция в Европарламенте о борьбе с сексуальным насилием

В среднем каждая третья женщина в Евросоюзе подвергается приставанию, изнасилованию или другим видам сексуального насилия и преступлений. Агентство ЕС по основным правам сообщило, что особо криминогенная в этом смысле обстановка сложилась в салонах показа модной одежды. Жертвы из разных стран, в основном бывшие манекенщицы, дали показания на конференции, посвящённой борьбе с насилием против женщин, которая состоялась в Европарламенте.

Лиза Бринкворт занимается теперь журналистикой:

«Мы боремся не только с сексуальными домогательствами со стороны наделённых властью мужчин-хищников, которые, бывает, связаны с организованной преступностью, но и с правовой системой, которая мешает нам добиваться справедливости».

Лори Марсден работает психотерапевтом:

«Изнасилование и сексуальное насилие разрушают у человека чувство идентичности, безопасности и доверия к другим».

Эбба Карлссон из Швеции написала книгу о своих злоключения и дала подвергшимся насилию женщинам некоторые советы:

«Возможно, следует установить контакт с полезной вам организацией, которую вы можете легко найти в интернете. Расскажите её, что с вами случилось. Знайте, что это не ваша вина, знайте, что вы не одиноки. Когда я начала представлять мою книгу, я поняла, как много людей стали жертвами плохого обращения. Теперь мы собрались вместе в Европарламенте и поняли, что у нас одна общая забота. Мы должны добиться изменений в законах, чтобы такие люди, как мы, были защищены».

В марте Еврокомиссия предложила рассматривать гендерное насилие как «особо тяжкое преступление, не признающее границ" между странами-членами. Проект директивы Брюсселя по этому проблеме сейчас рассматривают в парламентских комитетах. Она должен содержать описания видов преступлений, предусмотренные на них наказания и установления срока давности.

Свои рекомендации предоставила Анн-Клер Ле Жен из парижской Коллегии адвокатов:

«Очень важно, чтобы судебная процедура и помощь пострадавшей начинались сразу же после того, как жертва приходит с жалобой. Затем жалоба должна быть незамедлительно передана прокурору. Должно быть возбуждено уголовное дело уже по тому факту, что женщина сообщила об происшедшем. К этим преступлениям должен быть выработан единый европейский и, возможно, международный подход, чтобы придать веса готовящемуся у нас законодательству».

Предложение для Директивы включают меры по предотвращению сексуального насилия, защите от него и эффективному преследованию за преступления, включая домогательства в интернете.