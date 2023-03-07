Во вторник Европейский союз принял решение ввести санкции против девяти человек, в том числе офицеров российской армии, причастных к вторжению в Украину. Такому наказанию подверглись и три организации, обвиняемые в совершении систематических и грубейших нарушений прав женщин. Ещё в декабре 2020 года страны ЕС договорились о распространении санкционного режима на область прав человека, но сейчас он впервые применяется в отношении сексуального насилия.

Этот шаг, единогласно принятый 27 государствами-членами, приурочен к Международному женскому дню, отмечаемому 8 марта.

«Усиливающееся угнетение женщин и девочек во всем мире и посягательства на их права человека вызывают тревогу», — говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Под ограничительные меры попали, в частности, генерал-майор Николай Анатольевич Кузнецов и полковник Рамиль Рахматулович Ибатуллин. Имеются свидетельства того, что под их командованием в марте и апреле прошлого года отряды российских вооруженных сил систематически совершали «акты сексуального насилия» против гражданского населения Украины. Эти акты включали изнасилование беременной женщины под Киевом и групповые изнасилования.

Евросоюз напрямую обвиняет российское командование в том, что оно знало об этих злодеяниях и «в некоторых случаях поощряло или даже отдавало приказы» на их совершение.

«Мы также глубоко обеспокоены сообщениями о том, что российские вооруженные силы используют сексуальное насилие в отношении женщин и детей в Украине в качестве оружия войны, - заявила Еврокомиссия. - Эти действия представляют собой военные преступления, и виновные должны быть привлечены к ответственности».

Кроме того, ЕС вносит в чёрный список двух сотрудников одного из московских отделений полиции УВД, в том числе Александра Георгиевича Федоринова. Их обвиняют в произвольном аресте и пытках россиянок, протестовавших против вторжения в Украину. В случае с полицийским Иваном Рябовым «потерпевшие сообщают, что он избивал их, душил полиэтиленовыми пакетами и оскорблял их физически и словесно в течение шести часов», - говорится в документе Совета ЕС.

Помимо четырёх граждан России, в утверждённом во вторник списке фигурируют два министра движения «Талибан», осужденных за ограничение прав афганских женщин и девочек путем введения указов о ношении хиджаба, применения законов о гендерной сегрегации и запретительной политики в области образования. Санкции вводятся также в отношении двух чиновников из Южного Судана, тюрьмы Карчак в Иране, Республиканской гвардии Сирии, а также заместителя министра военной хунты в Мьянме и Службы военной разведки этой страны (СВРМ).

«Сотрудники СВРМ используют принудительное обнажение, изнасилование, электрошок, прижигание гениталий и чрезмерное насилие во время произвольного задержания и допроса мужчин, женщин и членов ЛГБТИК-сообщества», — заявили государства-члены ЕС.

Санкции влекут за собой замораживание активов, находящихся в любой точке Евросоюза, запрет на въезд на территорию ЕС и запрет на оказание услуг.

«Мы направляем преступникам чёткий сигнал о том, что их преступления не сойдут им с рук», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. - Эти ужасные, бесчеловечные действия будут иметь последствия».