"О положении Союза": Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте

"Когда Магдалена и Агнешка, которые сегодня с нами, услышали о поездах, переполненных беженцами, они поспешили на Центральный вокзал Варшавы. Они поставили палатку и вскоре собрали 3000 добровольцев, чтобы принимать беженцев круглосуточно. Их история - это все, за что выступает и к чему стремится наш Союз", - сказала в завершение своего выступления Урсула фон дер Ляйен, представив девушек из Польши.

When Magdalena and Agnieszka, who are with us today, heard about trains full of refugees, they rushed to the Warsaw Central Station.



They set up a tent and soon gathered 3000 volunteers to welcome refugees 24/7.



Their story is about everything our Union stands and strives for pic.twitter.com/6pTyVXC0y1