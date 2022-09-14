"О положении Союза": Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте с ежегодным посланием "О положении Союза".

Ожидается, что главными темами выступления главы Еврокомиссии станут война в Украине, энергетический кризис и рост цен в странах ЕС.

Всего через пять месяцев после предыдущей речи "О положении Союза" Россия начала, по оценке фон дер Ляйен, крупномасштабную, незаконную и ничем не спровоцированную войну против своего соседа, вновь дестабилизировав ситуацию в Европе. ЕС принял семь пакетов санкций, чтобы остановить российскую агрессию, однако война в Украине продолжается. Странам ЕС приходится справляться не только с кризисом в энергетической сфере и высокой инфляцией, но и потоками беженцев.

Урсула фон дер Ляйен пригласила на свое выступление в Страсбурге супругу президента Украины Елену Зеленскую в качестве почетной гостьи, написав в Твиттере, что "мужество украинского народа вдохновляет весь мир".

После выступления фон дер Ляйен в стенах Европарламента пройдут дебаты.