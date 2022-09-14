"О положении Союза": Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте

"О положении Союза": Урсула фон дер Ляйен выступает в ЕвропарламентеКомментарии
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте с ежегодным посланием "О положении Союза".
Ожидается, что главными темами выступления главы Еврокомиссии станут война в Украине, энергетический кризис и рост цен в странах ЕС.
Всего через пять месяцев после предыдущей речи "О положении Союза" Россия начала, по оценке фон дер Ляйен, крупномасштабную, незаконную и ничем не спровоцированную войну против своего соседа, вновь дестабилизировав ситуацию в Европе. ЕС принял семь пакетов санкций, чтобы остановить российскую агрессию, однако война в Украине продолжается. Странам ЕС приходится справляться не только с кризисом в энергетической сфере и высокой инфляцией, но и потоками беженцев.
Урсула фон дер Ляйен пригласила на свое выступление в Страсбурге супругу президента Украины Елену Зеленскую в качестве почетной гостьи, написав в Твиттере, что "мужество украинского народа вдохновляет весь мир".
После выступления фон дер Ляйен в стенах Европарламента пройдут дебаты.
После обращения Урсулы фон дер Ляйен "О положении Союза" в зале заседаний Европарламента выступают представители разных фракций ЕП. В своих выступлениях они также осуждают вторжение России в Украину, поднимают вопросы роста цен в сфере энергетики, говорят о необходимости экономить энергоресурсы.
В своей речи Урсула фон дер Ляйен также обратилась к жителям стран, которые стремятся стать членами Европейского союза.
Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: Вы - часть нашей семьи, ваше будущее - в нашем союзе, и наш союз не будет полным без вас!
"Когда Магдалена и Агнешка, которые сегодня с нами, услышали о поездах, переполненных беженцами, они поспешили на Центральный вокзал Варшавы. Они поставили палатку и вскоре собрали 3000 добровольцев, чтобы принимать беженцев круглосуточно. Их история - это все, за что выступает и к чему стремится наш Союз", - сказала в завершение своего выступления Урсула фон дер Ляйен, представив девушек из Польши.
When Magdalena and Agnieszka, who are with us today, heard about trains full of refugees, they rushed to the Warsaw Central Station.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022
They set up a tent and soon gathered 3000 volunteers to welcome refugees 24/7.
Their story is about everything our Union stands and strives for pic.twitter.com/6pTyVXC0y1
Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление.
Слово предоставлено лидеру Европейской народной партии в Европарламенте Манфреду Веберу. Он тоже начал свое выступление с Украины. Отмечает, что ВСУ удалось перейти в контрнаступление. Вебер, как и фон дер Ляйен, упоминает энергетический шантаж со стороны России, усугубление мирового продовольственного кризиса.
"Мы требуем новых мер для обуздания инфляции", - заявил Вебер с трибуны Европарламента.
В конце своей речи Урсула фон дер Ляйен представила еще двух почетных гостей Европарламента. Это молодые девушки из Польши Магдалена и Агнешка, волонтеры, которые помогали беженцам из Украины.
"Мы должны также искоренить коррупцию", - говорит фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии перешла к вопросам демократии и верховенства закона и подчеркнула, что "если мы хотим быть убедительными, когда просим страны-кандидаты укреплять свои демократии, мы должны также искоренить коррупцию у себя".
Она объявила, что Комиссия представит меры по обновлению законодательной базы в этой сфере.
"Мы повысим стандарты в отношении таких правонарушений, как незаконное обогащение, торговля влиянием и злоупотребление полномочиями, помимо взяточничества", - сказала она.
"Сегодня мы все видим, что должны бороться за наши демократии. Каждый день", - подчеркнула фон дер Ляйен.
"Число безработных сейчас меньше, чем когда-либо. В то же время количество вакансий достигло рекордного уровня. Поэтому нам необходимо вкладывать гораздо больше средств в образование. Именно поэтому я предлагаю сделать 2023 год годом образования и обучения", - говорит Урсула фон дер Ляйен.
Две трети литиевых аккумуляторов должны производиться в Европе, говорит фон дер Ляйен, чтобы ЕС не зависел от поставок из КНР.
"Мы должны вернуть производство в Европу", - подчеркнула глава Еврокомисии.
"Литий будет скоро важнее, чем нефть и газ", - сказал фон дер Ляйен, отметив, что Европа не должна оказаться в зависимости от поставщиков. Глава Еврокомиссии в этой части своей речи "О положении Союза" перешла на немецкий язык.
"Миллионы европейцев нуждаются в поддержке для оплаты счетов за электроэнергию. Некоторые компании производят электроэнергию по низким ценам и получают большую прибыль. Мы предлагаем ввести ограничения на их доходы, что позволит выручить более 140 миллиардов евро. Мы серьезно реформируем наш рынок электроэнергии", - обещает глава Еврокомиссии.
Millions of Europeans need support to pay their energy bills.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022
Some companies produce electricity at low cost and make great margins.⁰
We propose a cap on their revenues that will raise more than €140 billion.
And we will deeply reform our electricity market. pic.twitter.com/qDRzlh18nT