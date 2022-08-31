Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза решили приостановить действие соглашения от 2007 года об упрощённом порядке выдачи виз с Россией. Это ответ на её вторжение в Украину, который одобрили министры иностранных дел на встрече в Праге.

Решение затронет так называемые шенгенские визы. Они выдаются на короткий срок и позволяют свободно путешествовать по Шенгенской зоне. Она включает 22 страны ЕС, а также Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Швейцарию. Виза выдаётся одной страной Шенгенской зоны, а затем признаётся всеми другими.

Процесс оформления сложен и стоит в среднем 80 евро на взрослого. Виза действительна на максимум 90 дней. Тем, кто просрочит эти 3 месяца, грозит штраф, депортация и запрет на посещение Шенгена.

Граждане 60 стран, в том числе Великобритании, США и Канады, не нуждаются в шенгенский визе для короткого пребывания в зоне.

Российским туристам исключения сделано не было. А теперь оформлять им шенгенскую визу будет труднее, дольше и дороже.