Европарламент зовёт Румынию и Болгарию в Шенгенскую семью

Европейский парламент призвал как можно скорее разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения. Обе страны уже 15 лет состоят в Евросоюзе, но отменить проверки документов на границах им мешают различные политические причины. Законодатели утверждают, что сохранение внутреннего пограничного контроля ЕС является дискриминационным и ограничивает возможности для работы и путешествий. Депутат и бывший министр внутренних дел Румынии утверждает, что она и Болгария выполнили необходимые условия для членства в Шенгене.

«Что касается шенгенских критериев, то две страны им уже удовлетворяют. Здесь, в парламенте, мы говорили об этом на протяжении всех этих лет во всех резолюциях, которые мы выдвигали, - сказал Драгош Тудораке. - Проблема в том, всё это время процесс заблокирован на политическом уровне, и именно к его возобновлению сейчас необходимо приложить усилия. Парламент должен послать сигнал декабрьской встрече глав государств и правительств Евросоюза о необходимости достичь этой важной вехи в эволюции Шенгенской политики».

На голосовании во вторник в Страсбурге евродепутаты подавляющим большинством поддержали такую просьбу. Данное решение парламента не имеет обязательной силы, но оно усиливает давление на Брюссель и другие шенгенские столицы с тем, чтобы они приветствовали в свое семье Бухарест и Софию. В случае принятия их в зону на решающем голосования в декабре все физические проверки на внутренних границах Румынии и Болгарии могут быть прекращены уже в 2023 году. Однако французский депутат считает, что это делать слишком рано:

«В последние годы мы видели, что рубежи Евросоюза плохо охраняются, поэтому нас беспокоит безопасность в Шенгенской зоне, - сказала Патрисия Шаньон. - Прежде чем открываться внешнему миру, мы хотим подождать, застраховаться, и убедиться, что мы действительно можем защитить наши внешние границы».

Дальнейшее расширение Шенгена требует, чтобы за него проголосовали все страны-члены, и любое разногласие может его остановить. В настоящее время в зону входят все 27 государств-членов ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.