Рафаэль Гросси: "Моя задача — техническая"

Группа экспертов МАГАТЭ прибыла в украинский город Запорожье рядом с Запорожской АЭС. Накануне представители делегации встретились в Киеве с президентом Украины и другими официальными лицами, которые призвали к полной демилитаризации станции. В ответ глава МАГАТЭ подчеркнул, что не уполномочен решать военно-политические вопросы.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"Моя задача — техническая, она состоит в том, чтобы предотвратить ядерную катастрофу и сохранить эту важную, крупную, самую большую в Европе атомную станцию".

Ожидается, что группа МАГАТЭ проведёт на станции два-три дня, но глава агентства выразил надежду на постоянное присутствие экспертов на АЭС.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"Поездка займёт несколько дней. Если мы сможем организовать постоянное присутствие, или лучше сказать, возобновим постоянное присутствие — то сроки увеличатся. Но на первом этапе речь идёт о нескольких днях".

От Запорожья до Энергодара остаётся около сотни километров. Делегации предстоит пересечь линию фронта. Российская сторона заявляет, что сделает все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ прошла "успешно и в безопасном режиме".

Запорожская АЭС и её город-спутник Энергодар с конца февраля остаются под контролем российских войск. Безопасность станции вызывает у мировых лидеров серьёзные опасения, как и состояние её украинских сотрудников — в МАГАТЭ заявляли, что уделят большое внимание условиям их работы.