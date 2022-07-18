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Новости Европы

Брюссель надеется на договорённость Киева и Москвы о вывозе зерна

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 Alice Tidey
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Транспортировка украинского зерна
Транспортировка украинского зерна   -   Авторское право  AP Photo

Европейский Союз надеется, что на этой неделе будет достигнуто соглашение между Украиной и Россией о вывозе зерна. Переговоры двух стран прошли 13 июля в Стамбуле с участием представителей ООН. Ожидается, что на днях в Тегеране состоится встреча президентов Путина и Эрдогана.  

Миллионы тонн украинского зерна застряли в черноморских портах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что «возможно, это самая важная проблема, с которой сталкивается международное сообщество. Больше всего беспокоит нехватка продовольствия во многих странах мира».

Евросоюз и его партнёры обвинили Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и в преднамеренном нанесении ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.

Украина и Россия обвиняют друг друга в минировании Чёрного моря с целью предотвратить десантные атаки другой стороны. Это в значительной степени способствовало остановке экспорта, поскольку подавляющее большинство украинского зерна ранее вывозилось судами через Чёрное море.

Боррель сказал журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что блок «делает всё возможное, чтобы переправить это зерно другими путями, путями солидарности через Чёрное море в Румынию, Болгарию. Но этого мало».

Глава дипломатии ЕС продолжал: «Я надеюсь, что на этой неделе будет возможно договориться о разблокировании Одессы и других украинских портов. От этого соглашения зависят жизни десятков тысяч людей. Так что это не дипломатическая игра. Это вопрос жизни и смерти для многих людей".

«Россия должна прекратить эту блокаду и разрешить экспорт украинского зерна. В противном случае нам придется и дальше утверждать, что русские используют продукты питания в качестве оружия, не заботясь о человеческих жизнях. Об этом нужно сказать громко», - заключил Боррель.

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