Израиль обещает наступление на Рафах "в ближайшем будущем"

By Euronews и AP

Переговоры о прекращении огня в Каире завершились безрезультатно. ХАМАС настаивает на постоянном прекращении огня и обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в саботаже. Нетаньяху согласен лишь на временное прекращение огня.

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Коалиционное правительство Израиля давит на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, требуя начать наступление на юге сектора Газа с тем, чтобы полностью ликвидировать силы группировки ХАМАС, которые, как считают изральтяне, там укрываются.

Эти планы были встречены шквалом критики со стороны правозащитных групп и мировых лидеров, включая самого верного союзника Израиля – США, которые считают операцию в Рафахе слишком опасной для мирного палестинского населения.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Сегодня мы снова противостоим врагам, стремящимся к нашему уничтожению. Я говорю лидерам мира: никакое давление, никакое решение какого-либо международного форума не помешает Израилю защитить себя".

В Рафахе сейчас сконцентрировано около 1,4 млн мирных жителей – более половины населения Газы – которые перебрались в этот город, чтобы избежать боевых действий в других частях сектора, когда израильские военные объявили его безопасной зоной.

Ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения предупредила, что наземное наступление на Рафах приведет к кровавой бойне.

Между тем, очередной раунд переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС завершился в Каире безрезультатно. Последняя сделка, предложенная через переговорщиков, предполагала 40-дневную приостановку боевых действий и обмен 33 израильских заложников на сотни палестинских заключённых.

Но ХАМАС хочет постоянного прекращения огня и обвиняет Нетаньяху в саботаже переговоров для продолжения военной операциии с целью полностью оккупировать Газу. Израиль в свою очередь обвиняет ХАМАС.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля:

"Мы получаем тревожные сигналы о том, что ХАМАС не планирует заключать с нами какую-либо сделку или соглашение, и этим объясняется операция в Рафахе и во всем секторе Газа в самом ближайшем будущем".

Гуманитарную помощь в сектор Газа вновь пришлось сбрасывать в большей степени степени по воздуху. Израиль вновь закрыл пограничный переход Керем Шалом после ракетного обстрела своей территории со стороны ХАМАС. По данным изрнаильских СМИ трое солдат ЦАХАЛ погибли в результате этого обстрела.