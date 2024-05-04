Кто выиграет "Евровидение-2024"? Прогноз

By Euronews

"12 очков уходят..." Вот наш прогноз о том, кто победит на "Евровидении" в этом году.

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Уже на следующей неделе европейцы будут смотреть конкурс песни "Евровидение". Журналисты Euronews Culture выбрали основных фаворитов в борьбе за славу.

Nemo — The Code (Швейцария)

The Code — сейчас любимая песня букмекеров.

В ней сочетаются драм-н-бэйс, поп, рэп и опера. Представьте, что получится, если запереть в одной студии электронщиков Chase & Status, рэпера Macklemore и Лучано Паваротти. Казалось бы: катастрофа, но швейцарская заявка как-то умудряется звучать не нелепо, а великолепно.

Большая часть волшебства заключается в потрясающем вокальном исполнении 24-летнего Nemo, считающего себя небинарной персоной. Песня отражает путь к самопознанию и самопринятию с помощью простой метафоры двоичного компьютерного кода.

Текст песни довольно простой, но впечатляющий. Музыка в The Code постепенно набирает обороты, меняет стили и вокал, достигая апогея оркестрового великолепия. Гитары и ударные вместе набирают мощность, когда Nemo уходит в фальцет.

Песня отлично смотрелась бы на сцене с пиротехниками, проекциями компьютерных кодов и сказочными костюмами.

Если, несмотря на сложные вокальные линии, Nemo сможет так же хорошо исполнить The Code вживую, она легко войдет в список лучших композиций на "Евровидении" от Швейцарии, присоединившись к Refrain Лиз Ассиа и Ne partez pas sans moi Селин Дион.

Йост Клейн — Europapa (Нидерланды)

Песня 26-летнего нидерландца Йоста Клейна — энергичный хит в стиле техно-поп.

Для официального клипа, выпущенного 29 февраля и набравшего уже более 22 млн просмотров, музыкант черпает вдохновение из мультфильмов начала 2000-х годов. Его выражение лица и синий костюм с причудливыми плечами вполне достойны финала "Евровидения".

Europapa — очень нидерландская песня. В клипе уроженец Фрисландии танцует перед ветряной мельницей, сидит на ужине в стиле "Тайной вечери" с предыдущими представителями Нидерландов на "Евровидении" S10 и Рене Фрогером и отдает дань уважения субкультуре габберов, возникшей в стране в период увлечения техно в 1990-х.

В треке также упоминаются родители Клейна. Его отец умер от рака, когда Йосту было 12 лет, год спустя умерла его мать. По словам музыканта, композиция прославляет оптимистичный взгляд его отца на жизнь.

"В Europapa рассказывается о сироте, который путешествует по Европе, чтобы найти себя и рассказать свою историю, — говорит Йост Клейн. — Сначала люди его не узнают, но он продолжает использовать любую возможность показать себя. Europapa — это дань уважения моему отцу. Воспитывая меня, он передал мне обширный взгляд на мир".

В последний раз нидерландцы побеждали на "Евровидении" в 2019 году, когда Дункан Лоуренс выпустил песню Arcade.

На сегодня букмекеры считают, что Йост Клейн займет третье место и имеет 15%-ный шанс победить в финале.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (Хорватия)

В прошлом году "Евровидение" выиграла шведка Loreen c песней Tattoo, удивительно похожей на Euphoria, которая принесла певице победу в 2012-м. Неспортивное решение, считают многие.

Победы заслуживала Финляндия, занявшая второе место. Львиную долю голосов телезрителей тогда получил Käärijä с песней Cha Cha Cha Cha. Это был глоток свежего воздуха, сочетающий в себе стильную европейскую поп-музыку, скандинавский метал и диковинные живые визуальные эффекты.

Мы не можем изменить прошлое, но можем искупить вину в будущем.

Композиция группы Baby Lasagna (отсылка к соседу — Италии?) Rim Tim Tagi Dim похожа на Cha Cha Cha Cha тем, что в ней реализована квинтэссенция "Евровидения": инструменты хэви-метала с народными атрибутами родной страны.

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По словам Baby Lasagna, в треке рассказывается о молодых мужчинах, покидающих сельскую местность в поисках новых возможностей в других странах. Пришло время для него вернуться домой из Мальмё и привезти с собой"Евровидение-2025".

Bambie Thug — Doomsday Blue (Ирландия)

Небинарный исполнитель Bambie Thug (Бэмби Рэй Робинсон) родом из графства Корк, чья мать была ирландкой, а отец — шведом. Doomsday Blue сочетает в себе электро, метал и поп и рассказывает о безответной любви и предательстве, приправленных колдовством.

_Авада Кедавра, я говорю, чтобы разрушать

От своих чувств мне не сбежать

Сквозь искривленные языки

_

на тебя обрушивается заклинание

Не пугайтесь микса барбикора и готического стиля. В клипе есть и отстылка к Джоан Роулинг, которая делала противоречивые высказывания на тему трансгендеров.

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По словам исполнителя, заявка на участие в конкурсе была подана, чтобы "развеять воспоминания об изнасиловании" в мае 2023 года. Nemo и Bambie Thug стали первыми в истории "Евровидения" небинарными участниками конкурса.

Узнав о победе Bambie Thug на национальном отборе, некоторые консервативные ирландцы вышли из себя и назвали исполнителя слишком "прогрессивным" и "сатанистским", чтобы представлять Ирландию. Католический священник Деклан Макинерни заявил: "Бедный дьявол не умеет ни петь, ни танцевать".

А вообще "Евровидению" не помешало бы побольше темноты, ведьмовских поп-криков и гитарных риффов.

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa& Maria (Украина)

Teresa & Maria нисколько не уступает прошлым совместным работам украинских суперзвезд. alyona alyona демонстрирует в треке рэп-таланты, а Jerry Heil — свой характерный вокал.

Песня воспевает мужество и силу женщин и напоминает нам о том, что даже самые великие "дивы" в истории были просто "людьми".

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Любителям лингвистики также понравится, что песня написана в основном на украинском языке. "Евровидение" гораздо интереснее, когда на сцене звучит не только английский.

Познакомьтесь с сольными работами этих двух совершенно разных, но одинаково замечательных артисток: "Велика й смішна" alyona alyona и "#МРІЯ" Jerry Heil.

В 2023-м украинская композиция Heart of Steel TVORCHI заняла шестое место, но в этом году букмекеры считают, что украинцы войдут в пятерку лучших или даже одержат победу, как Kalush Orchestra в 2022-м.

Полуфиналы конкурса песни "Евровидение" состоятся во вторник, 7 мая, и в четверг, 9 мая, а большой финал — в субботу, 11 мая.