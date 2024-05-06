В Париже начались переговоры Макрона, фон дер Ляйен и Си

Первый день государственного визита Си Цзиньпина во Францию: Макрон призывает к "справедливой" конкуренции, Китай "хочет продолжать" инвестировать во Францию. По словам лидера КНР, он готов "работать" со своим французским коллегой над "разрешением кризиса" в Украине.

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Война в Украине и напряжённость в торговых отношениях между Китаем и Евросоюзом – в центре переговоров Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, для которого Франция стала первым этапом его европейского турне.

Формально государственный визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.

В понедельник на встречу лидеров двух стран в Елисейском дворце была также приглашена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщают французские СМИ, в своей вступительной речи перед началом переговоров Макрон высказался за "справедливые правила для всех" в торговле между ЕС и Китаем и заявил, что "координация" с Пекином по Украине и Ближнему Востоку имеет "решающее значение".

Перед началом дискуссии Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что парижская встреча "укрепит нашу готовность работать с Европой". Китайский лидер также заверил, что "со стратегической точки зрения Пекин всегда придавал большое значение отношениям с Европой".

Урсула фон дер Ляйен заявила об "общих интересах" Китая и ЕС, связанных с "миром и безопасностью", подчеркнув "решимость" Брюсселя "остановить агрессивную войну России против Украины и установить справедливый и прочный мир".

После трёхсторонней встречи во второй половине дня состоится церемония в Доме инвалидов. Затем переговоры Макрона и Си продолжатся в Елисейском дворце. День завершится официальным ужином.

Во вторник обе президентские четы отправятся на юг, в Пиренеи, в места, где жила бабушка Эммануэля Макрона и где будущий президент проводил в детстве каникулы. Как сообщается, цель "вылазки" в горы "исключительно дипломатическая" – отказаться от строгого протокола и "наладить более прямой диалог", в частности, по Украине.

Оппозиция: "Си Цзиньпин нам не друг"

В то время, как обозреватели высказываются о том, что визит проходит с "меньшей помпой" и что Си принимают не в Версале, а "всего лишь" в официальной резиденции французского президента, приезд главы КНР уже комментируют французские политики.

"Си Цзиньпин нам не друг", – заявил в эфире радио France Inter евродепутат Рафаэль Глюксман, возглавляющий предвыборный список социалистов на выборах в Европарламент.

Он обвинил председателя КНР в "депортации" уйгуров, "репрессиях" по отношению к жителям Тибета и Гонконга, "подавлении" оппонентов и "угрозах" Тайваню.

Позицию Глюксмана неожиданно разделила и его конкурент на евровыборах, представительница партии Макрона "Возрождение" Валери Эйе. По её словам, Китай "совершает геноцид" в отношении мусульманского уйгурского меньшинства, "хотя решать [имеет ли место геноцид] должен международный суд".

В интервью Sud Radio она призвала "называть вещи своими именами" в ходе государственного визита Си Цзиньпина.

Давление на власти оказывают и НПО. "Репортёры без границ" отмечают, что "более 100 журналистов в настоящее время находятся в китайских тюрьмах". В организации выражают надежду, что тема свободы прессы "не будет проигнорирована" во время переговоров.