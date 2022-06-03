Турция и ООН добились "зернового коридора"

Турция и ООН смогли договориться с Россией и Украиной об открытии коридора для экспорта зерна, которое застряло в украинских портах. Об этом стало известно турецкому информационному агентству Anadolu.

Ссылаясь на турецкие дипломатические источники, СМИ сообщает, что кульминацией этих усилий может стать подписание соответствующего соглашения в Стамбуле.

Как пишет Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наконец смог добиться определенного успеха в своих дипломатических попытках разрешить "зерновой конфликт". С самого начала войны он сохранял нейтральную позицию между Украиной и Россией.

Как ожидается, в Стамбуле планируется создание Центра регулирования взаимодействия Москвы и Киева при посредничестве Анкары и ООН. В рамках этой инициативы на мировые рынки будет экспортировано 20 миллионов тонн зерна.

Тем не менее, по прогнозам, урожай пшеницы в Украине упадет на 40%, в частности, в этом сезоне будет собрано чуть более 19 миллионов тонн пшеницы.

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