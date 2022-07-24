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Австрия

Старейшей венской булочной может не исполниться 500 лет

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Летописи упоминали булочную "Артур Гримм" в 1536 году
Летописи упоминали булочную "Артур Гримм" в 1536 году   -   Авторское право  AP Photo

Старейшая булочная Вены борется за выживание, как и множество других небольших компаний по всей Европе. Хозяин семейного бизнеса, Андреас Мадерна жалуется на подорожание продуктов, рост цен на энергию и нехватку персонала.

Пекарне "Артур Гримм" — почти 500 лет. Она переживала разные времена, но оставалась на плаву: хлеб нужен всем. Сегодня Мадерна боится, что без постоянного повышения цен на свою продукцию он разорится:

Андреас Мадерна, хозяин булочной:

"мы сейчас в такой ситуации, что как бы я ни подсчитывал расходы и цены, они устареют к началу будущей недели. Я получаю десяток мейлов от поставщиков с сообщениями о готовящемся повышении цен... Вот к примеру, сливочное масло в ноябре прошлого года стоило меньше 4 евро, а сегодня — 8,40".

По мнению экономистов, серьезный рост цен на пшеницу и энергоносители не может не сказаться на бизнесе. Существует опасность, что малые и средние предприятия просто не переживут этот кризис.

Еще одна проблема — нехватка персонала. Тяжёлый труд в пекарне перестал привлекать молодежь. Схожие проблемы испытывают все сферы деятельности, где зарплата невысока, а персонал должен быть квалифицированным.

"Больше всего меня беспокоит отсутствие кадров. Одна надежда, как ни грустно это звучит, на инфляцию", - говорит Андреас.

Летописи впервые упомянули эту пекарню в 1536 году. Андреас 20 лет назад унаследовал от отца процветающий бизнес и за это время открыл в Вене ещё три булочных. Но теперь "Артур Гримм" может не дожить до полутысячелетнего юбилея.