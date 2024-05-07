Перемирия пока не будет: Израиль установил контроль над КПП "Рафах" и наносит удары по городу

Условия сделки с ХАМАС "неприемлемы": правительство Израиля заявляет, что его переговорщики встретятся с посредниками в Египте, но приказывает военным продолжать операцию в Рафахе.

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Израильская танковая бригада установила во вторник контроль над пограничным переходом "Рафах" на границе сектора Газа и Египта и начала "точечную контртеррористическую операцию в восточной части города". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ после того, как стало известно, что Израиль отверг предложение о перемирии в палестинском анклаве.

401-я бригада вошла на КПП рано утром. Израильские военные заявили, что захватили контрольно-пропускной пункт после получения информации о том, что он "используется в террористических целях". Военные не предоставили доказательств, подтверждающих это утверждение. По их словам, прилегающий к КПП район был использован для минометного обстрела, в результате которого погибли четверо израильских военнослужащих в районе КПП "Керем-Шалом".

Военные также заявили, что наземные войска и авиация нанесли удары по предполагаемым позициям ХАМАС в Рафахе.

Ранее Израиль отказался заключать соглашение о перемирии в Газе, назвав его "выхолощенным" и "далёким" от основных требований еврейского государства.

В понедельник группировка ХАМАС заявила, что принимает трёхэтапную сделку по прекращению огня и обмену заложников на заключённых, над которой работали Египет и Катар.

"Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС для освобождения наших заложников и достижения других целей войны", – говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

В ожидании реакции Израиля новость о том, что ХАМАС согласился на предложение посредников, была встречена ликованием на улицах Рафаха, где укрываются более 1,4 миллиона палестинцев.

"Честно говоря, в это трудно поверить. Небывалая радость. Я не знаю, как описать свои ощущения. Дай Бог, чтобы всё прошло хорошо", – говорит Мостафа Элиян, переселенец из города Газа.

Но всего через несколько часов ЦАХАЛ объявил, что наносит "целенаправленные удары" по позициям исламистской группировки в восточных районах Рафаха, где с понедельника объявлена эвакуация.

По оценкам, 100 000 человек будут вынуждены перебираться в "гуманитарную зону" в прибрежном муниципалитете Аль-Маваси. Израильские военные заявили, что жители уже получают текстовые сообщения и листовки с призывом бежать.

Предыдущие приказы Израиля об эвакуации жителей Газы перед военными операциями вызывали критику со стороны ООН и гуманитарных организаций, которые неоднократно заявляли, что в анклаве нет безопасного места, куда могли бы бежать люди.

"Новые распоряжения об эвакуации из Восточного Рафаха только усугубят страдания гражданского населения. Жителям предписано переехать в Аль-Маваси, который и так переполнен и лишён безопасности и основных гуманитарных услуг. Массовую эвакуацию такого масштаба невозможно провести безопасно", – прокомментировал развитие событий Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН.

Тем временем в Тель-Авиве продолжаются акции протеста. Демонстранты призывают правительство принять соглашение о перемирии и освобождении заложников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправит делегацию в Египет на встречу с посредниками, чтобы "рассмотреть все возможности достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях".