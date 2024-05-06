Инаугурация Путина: пятый срок в разгар войны

Владимир Путин вступает в пятый президентский срок в воюющей стране без оппозиции и с цензурой. В этот раз церемонию в Кремле пропустят дипломаты из нескольких западных стран.

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К пятому президентскому сроку Владимир Путин сосредоточил в своих руках всю власть и завяз в разрушительной войне против Украины, в которой обе страны несут большие потери. Во вторник в Кремле состоится очередная инаугурация, официально продляющая его правление на 6 лет.

По данным электоральных аналитиков, экспертов по статистике и СМИ, выборы 15-17 марта, на которых Путин продемонстрировал результат 87% (близкий к тому, который обычно получают африканские и центральноазиатские автократы), были самыми несправедливыми в современной истории России.

Оценки фальсификаций варьируются от по меньшей мере 22 миллионов до примерно 31,6 миллиона "аномальных" голосов, без учёта ДЭГ и "голосования" на оккупированных Россией территориях Украины.

17 апреля была принята резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывам к странам-членам "не признавать Владимира Путина в качестве президента РФ" и "прекратить все контакты с ним", за исключением гуманитарных. С подобными требованиями уже выступали представители российской оппозиции в изгнании, включая Юлию Навальную.

Прямых последствий этот текст не влечёт, тем не менее несколько западных государств объявили, что их представители не будут присутствовать на инаугурации 7 мая.

Как сообщает "Радио Свобода", к открыто отказавшимся от участия в церемонии странам Балтии, Чехии, Великобритании и Канаде присоединилась Германия, которая отзывает своего посла для консультаций после обвинений Москвы в хакерских атаках на СДПГ в январе 2023 года. Как утверждается, дипломат пробудет в Берлине неделю.

Дмитрий Песков не стал разглашать список иностранных гостей в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, пишет РИА Новости.

"Подарки" от российской армии к инаугурации и Дню Победы

В последние несколько недель Россия усиливает наступление на позиции ВСУ в Донецкой области, в то время как Украина испытывает нехватку людей и боеприпасов. При этом не прекращаются обстрелы приграничных российских регионов с помощью беспилотников и ракет.

По словам аналитиков, Кремль стремится "порадовать" внутреннюю Z-публику и захватить Часов Яр ко Дню Победы 9 мая. Агентство Associated Press говорит о тактике "выжженной земли" и сравнивает усилия по взятию этой важной высоты, которая может стать плацдармом для дальнейшего наступления российской группировки в направлении Славянска и Краматорска, с многомесячными бомбардировками Бахмута и Авдеевки.

Что ожидать от нового срока?

Как ожидается, несменяемый российский президент в начале очередного срока обновит правительство: по конституции кабмин уходит в отставку после инаугурации.

Путин может как переназначать в Думе нынешнего премьера-технократа Мишустина и ключевых членов правительства, включая министра обороны Шойгу, так и произвести новые назначения, чтобы продолжить милитаризацию российской экономики.

Эксперты считают, что теперь, когда Путин получил ещё шесть лет власти, правительство может пойти на непопулярные шаги: повысить налоги для финансирования войны и отправить в армию больше мужчин.