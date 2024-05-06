Европейские лидеры и министры призвали Израиль воздержаться от начала запланированной военной операции в Рафахе.

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Военный кабинет Израиля может отдать приказ своим войскам вторгнуться в Рафах, который граничит с Египтом на южной окраине осажденного сектора Газа.

С февраля блок ЕС предупреждал, что этот шаг ухудшит "и без того катастрофическую ситуацию", учитывая, что около 1,4 миллиона палестинцев — более половины населения Газы — укрываются от войны в Рафахе.

В понедельник израильские военные приказали местным жителям и перемещенным палестинцам эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха в безопасные зоны в других частях Газы.

Это произошло после того, как переговоры о прекращении огня в египетской столице Каире провалились в выходные, и после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его войска войдут в Рафах, если сторонам не удастся договориться о прекращении огня.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вновь заявил о своем "решительном несогласии" с возможной наземной атакой Израиля на Рафах.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чье правительство возглавляет критику израильского наступления в Газе, также заявил бельгийским СМИ в понедельник, что вторжение в Рафах будет иметь "драматические последствия для населения".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник присоединился к призывам к Израилю "отказаться" от своих планов и сказал, что ЕС "может и должен действовать, чтобы предотвратить такой сценарий".

Один из чиновников ЕС, выступавший на условиях анонимности, сообщил Euronews, что блок собирается созвать страны-члены для обсуждения возможного ответа. Однако источник также сказал, что пока нет никаких конкретных планов по ответным мерам ЕС.

Дипломатические усилия продолжаются в последней попытке отговорить Биньямина Нетаньяху от наступления на Рафах.

Наземная военная операция в Рафахе поставит в центр внимания неспособность Запада использовать свой дипломатический вес, чтобы заставить Израиль проявить сдержанность.

В последние месяцы позиции столиц стран ЕС по отношению к войне между Израилем и ХАМАС постоянно расходятся.

Группа стран-членов, в частности Испания и Ирландия, последовательно призывают к ужесточению позиции ЕС в отношении Израиля и выступают за признание государства Палестина.

Другие, в частности Германия, Австрия и Венгрия, не решаются подрывать солидарную с Израилем позицию блока.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на второй срок во главе исполнительной власти ЕС, заявила в прошлый понедельник во время предвыборных дебатов в Маастрихте, что блок примет меры, если Израиль вторгнется в Рафах.

"Я думаю, что было бы совершенно неприемлемо, если бы Нетаньяху вторгся в Рафах", — сказала фон дер Ляйен, добавив, что в этом случае ее исполнительная власть "сядет за стол переговоров с нашими странами-членами и примет соответствующие меры".

Бельгия настаивает на ограничении торговли

Бельгия, председательствующая в Совете ЕС на ротационной основе в течение шести месяцев, уже "несколько недель" добивается от Брюсселя запрета на импорт товаров с оккупированных Израилем территорий, заявил в понедельник де Кроо.

Согласно бельгийскому предложению, продукты с оккупированных Израилем территорий, такие как финики и оливковое масло, будут запрещены к ввозу в блок.

Согласно законодательству ЕС, израильская продукция, произведенная поселенцами, должна быть четко маркирована как таковая и подлежит менее льготным таможенным условиям, но эти правила не соблюдаются строго.

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Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер объявила в понедельник, что бельгийское правительство также планирует ввести дополнительные санкции против Израиля.

Мадрид и Дублин призвали исполнительную власть ЕС провести срочный пересмотр "Соглашения об ассоциации" между ЕС и Израилем, которое определяет торговые отношения обеих сторон. Соглашение включает пункт, позволяющий любой из сторон приостановить торговлю в случае нарушения прав человека.

Но предложение не получило необходимой единогласной поддержки лидеров.

В понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес и министр Ирландии Саймон Харрис в ходе телефонного разговора договорились о том, что они "очень скоро" достигнут прогресса в вопросе признания палестинского государства, и что их правительства находятся в тесном контакте по этому вопросу.

Испанец Санчес ранее установил крайний срок для своей страны - июль - для официального признания палестинского государства, которое будет включать в себя сектор Газа, Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан.